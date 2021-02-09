У Маріуполі померла контрактниця з Вінницької області
Як передає Politeka.net, трагічну новину повідомили на Facebook-сторінці Оратівської селищної територіальної громади.
Ярослава Іванівна, 1992 року народження, проходила військову службу за контрактом у 56 окремій механізованій бригаді в місті Маріуполь.
"Без мами залишився 8-річний син Кирило. Царство їй небесне і вічна пам'ять. Сумуємо разом з сім'єю", - йдеться в повідомленні.
Обставини смерті 29-річної військової невідомі.
Українці також висловили свої співчуття рідним і близьким Ярослави.
"Господи Боже, яке горе для батьків і синочка, щирі співчуття. Ярославі Царство Небесне і вічний спокій", "співчуття родині. Нехай земля буде пухом"," співчуваю, батькам терпіння, а дочці вічний спокій", - писали в коментарях під постом.
Нагадаємо, в суботу, 6 лютого неподалік від Мар'їнки, Донецької області, стався вибух невідомого вибухового пристрою, в результаті чого загинуло два українських захисника і ще один отримав поранення.
Нагадаємо, молодий боєць ЗСУ розпрощався з життям на Донбасі.
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