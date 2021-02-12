Молода українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла про особисте в Instagram, відповідаючи на питання

Леся вирішила відповісти на найбільш інтригуючі запитання шанувальників, які їй поставили в розділі сторіс. Спеціально для фанатів зірка записала кілька комічних відео і показала себе без всяких фільтрів і прикрас.

В першу чергу зірка відзначила своє ставлення до недавнього скандалу між Олею Поляковою і Тіною Кароль. За словами Нікітюк» вона була просто в шоці", супроводивши пост кумедним шокуючим смайликом, телеведуча не стала говорити нічого конкретного.

Зазначимо, Полякова назвала колегу " відомою плакальницею на похоронах» за свій сумний репертуар і отримала цілу хвилю критики на свою адресу.

Не обійшлося і без питань про струнку фігуру Нікітюк. За словами Лесі, її максимум, який вона набирає - це два або три зайвих кілограми, якщо сильно розслабитися. При цьому артистка зазначила, що їй достатньо двох тижнів, щоб прийти у форму. Секрет виявився простий: Леся періодично сидить на інтервальному голодуванні, не їсти цукру взагалі і відмовляється від мучного.

Нагадаємо, після свят Леся показала на відео, як поправилася і як зайва вага відбилася на її талії.

Не обійшлося і без звичних лайфхаків по схудненні. Для цього Леся попросила допомоги у дівчинки Олі, яка стояла за її спиною і притримувала талію Лесі, ховаючи зайві складки. Примітно, що ще рік тому після свят зірка заявляла, що не займається дієтами.

"Живий фотошоп😂; зручна функція😂; Мені потрібна така Оля😘; можна маленького чоловічка з собою возити, чисто для талії; Леся - вогонь обож обожнюю); Слууушай, Ле, а можна Олю позичити?))))😆; ахаха найкраща😂❤️; Як перестати це дивитися? 😂 ; Клас взяла на замітку🔥; чоловіки бояться таку красу".

Нагадаємо, що мокра Нікітюк похвалилася кадрами ВІП-відпочинку, хто склав їй компанію.

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