Китайський Новий Рік 2021 рік настане в п'ятницю, 12 лютого
Його покровителем буде Білий Металевий Бик - символ працьовитості, стабільності і впевненості в собі.
Назва Китайського Нового року в оригіналі звучить як Чуньцзе, що перекладається як "Свято Весни".
Про те, як правильно зустріти Новий рік за китайським календарем згідно східним традиціям, читайте в матеріалі.
Китайський Новий Рік 2021: коли святкують
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Його точна дата визначається на основі місячних фаз. Китайський Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння
У 2021 році святкування припадає на період з 12 по 27 лютого, а офіційні вихідні – з 12 по 18 лютого.
Офіційні вихідні дні для жителів материкового Китаю тривають 7 днів з новорічної ночі до настання 6 дня першого місяця за місячним календарем (в 2021 році з 11 по 17 лютого).
Китайський Новий Рік 2021 за київським часом
Другий молодик після зимового сонцестояння відбудеться 11 лютого 2021 року о 21:05 за Києвом, що відповідає 12 Лютого, 03:05 Пекінського часу. Цей момент і вважається початком року згідно з китайським календарем.
Китайський Новий Рік 2021: традиції
Важливий елемент приготувань до свята - генеральне прибирання в будинку, вона покликана нетільки допомогти позбутися від сміття і привести житло в порядо, але має і важливе символічне значення - очищення життя від невдач і звільнення місця для щастя.
По обидва боки дверей будинків наклеюють парні написи на червоному папері з побажаннями добра, успіху і щастя, які повинні зазивати в будинок все хороше і відлякувати все недобре.
За новорічним столом сім'ям належить збиратися в повному складі. Традиційна їжа: страви зі свинини, качки, курки, різноманітні солодощі.
Святкова ніч завершується запуском петард і феєрверків.
Вранці в перший день року діти вітають батьків побажаннями щастя і здоров'я, а у відповідь отримують подарунок – гроші в червоних конвертах, які називаються - хунбао.
Китайський Новий рік вважається найкращим часом для прощення всіх образ, примирення після сварок і конфліктів і щирих побажань щастя оточуючим.
Китайський Новий Рік 2021: що не можна робити
Є м'ясо в перший день китайського Нового року-так можна відлякати щастя.
Зустрічати свято в одязі і прикрасах червоного кольору, який є символом агресії для покровителя 2021 року бика. Краще вибрати сріблястий і сірий кольори.
Ставити на стіл груші – це прикмета до розставання.
Дарувати взуття (в китайській мові взуття співзвучно зі словом "злість"), будь-які гострі предмети, настінні годинники, гаманці, парасольки, календарі або плакати з китайськими божествами: вважається, що тоді духи залишать людину, яка піднесла такий подарунок.
Плакати - до невдач.
Китайський Новий рік вважається найкращим часом для прощення всіх образ
Пити ліки - до хвороб.
Їсти кашу - до бідності.
Є залишки в перший день нового року, інакше в новому році ви часто будете голодувати.
Ламати що-небудь - до розлуки з сім'єю на весь рік.
Давати і брати в борг – до грошових втрат.
Підмітати-вимітати удачу.
Мити голову - до втрати багатства.
Брати ножиці в руки - до сварок з близькими.
У перші три дні після нового року не можна робити прибирання або мити голову, тому що це Змиє удачу.
Китайський Новий Рік 2021: як правильно зустріти
Рекомендується зустрічати Новий рік в колі сім'ї, оскільки бик є домашньою твариною.
У святковому меню повинна переважати рослинна їжа. А ось м'ясних страв, особливо з яловичини, краще відмовитися.
Стіл корисно прикрасити декоративною фігуркою бика.
До 12 лютого бажано розрахуватися з усіма боргами, вирішити всі проблеми, що накопичилися, зробити прибирання в будинку і позбутися від непотрібних речей.
Китайський Новий Рік 2021: святкове меню
Центральними і основними стравами, без яких жоден житель Піднебесної не сяде за святковий стіл в Китайський Новий рік 5 лютого, виступають: національні пельмені — цзяоцзи (Jiǎozi), Спрінг-роли, «Голова лева» (ши цзи тоу), пекінська качка і свинина в кисло-солодкому соусі, рисові коржі «Моті».
Китайський Новий Рік 2021: рецепти головних страв
Кожне блюдо досить просте, приготувати його вдасться без попередньої підготовки.
Цзяоцзи
Що приготувати на китайський Новий
Інгредієнт:
400 г м'ясного фаршу
200 г свіжого кропу
1 шт. велика ріпчаста цибулина
50 г свіжого імбиру (близько 4-5 см)
2 ст. пшеничного борошна
1/3 ст. крохмалю
1 ст. холодної води
сіль, перець за смаком
Приготування. Для тіста просіваємо борошно з крохмалем, і поступово додаємо холодну воду, вимішуємо однорідне тісто. Для начинки фарш змішати з дрібно нарізаним кропом, цибулею і натертим коренем імбиру. Солимо і перець додаємо за смаком.
Потім тісто розгортаємо в невеликі коржі. У центр кожної кладемо по ложці начинки. Піднімаємо краю тесту вгору і складаємо в формі квітки, трохи защипуючи. В останній пельмень кладемо монетку, ретельно промиту содою. Готуємо 15-20 хвилин в пароварці або варимо в підсоленій воді невеликими порціями.
Нянь-гао
Нянь-гао-пиріг, який обов'язково готують на китайський Новий Рік. Йому надають форму круглого печива або невеликих кексів.
Інгредієнт:
1 ст. борошна з клейкого рису
2 ст. л. коричневого цукру
1 яйце
1/2 ст. води
2 ст. л. молока
2 ст. л. сухофруктів
Приготування. Воду доводимо до кипіння, розчиняємо в ній цукор і охолоджуємо. Додаємо в воду борошно, молоко і яйце. Вимішуємо тісто до однорідності. Частина сухофруктів дрібно нарізаємо і додаємо в тісто. Форму для запікання змащуємо маслом і розподіляємо по ній тісто. Готуємо приблизно 45-50 хвилин (на пару або випікаємо в духовці).
Печиво долі
Інгредієнт:
100 г борошна
50 г цукрової пудри
2 ч. л. кукурудзяного крохмалю
2 білки
Ванілін
Щіпка солі
3 ст. л. рослинного масла
Приготування. На маленьких папірцях пишемо передбачення. Збиваємо білки з маслом і ваніліном до піни. Борошно просіваємо з крохмалем і сіллю, додаємо пудру. Всипаємо в суміш білки і збиваємо все. Тісто має нагадувати згущене молоко. На пергамент викладаємо столову ложку тіста і розмазуємо в формі кола. Випікаємо до золотистого кольору в розігрітій до 160 градусів духовці. Дістаємо печиво по одному, а в середину кладемо. Звертаємо печиво навпіл, і ще раз навпіл. Кладемо печиво в стакан, поки не охолоне.
Нагадаємо, як відзначають Китайський Новий рік в Україні.
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