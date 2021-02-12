Китайський Новий Рік 2021 рік настане в п'ятницю, 12 лютого

Його покровителем буде Білий Металевий Бик - символ працьовитості, стабільності і впевненості в собі.

Назва Китайського Нового року в оригіналі звучить як Чуньцзе, що перекладається як "Свято Весни".

Про те, як правильно зустріти Новий рік за китайським календарем згідно східним традиціям, читайте в матеріалі.

Китайський Новий Рік 2021: коли святкують

Його точна дата визначається на основі місячних фаз. Китайський Новий рік припадає на другий молодик після зимового сонцестояння

У 2021 році святкування припадає на період з 12 по 27 лютого, а офіційні вихідні – з 12 по 18 лютого.

Офіційні вихідні дні для жителів материкового Китаю тривають 7 днів з новорічної ночі до настання 6 дня першого місяця за місячним календарем (в 2021 році з 11 по 17 лютого).

Китайський Новий Рік 2021 за київським часом

Другий молодик після зимового сонцестояння відбудеться 11 лютого 2021 року о 21:05 за Києвом, що відповідає 12 Лютого, 03:05 Пекінського часу. Цей момент і вважається початком року згідно з китайським календарем.

Китайський Новий Рік 2021: традиції

Важливий елемент приготувань до свята - генеральне прибирання в будинку, вона покликана нетільки допомогти позбутися від сміття і привести житло в порядо, але має і важливе символічне значення - очищення життя від невдач і звільнення місця для щастя.

По обидва боки дверей будинків наклеюють парні написи на червоному папері з побажаннями добра, успіху і щастя, які повинні зазивати в будинок все хороше і відлякувати все недобре.

За новорічним столом сім'ям належить збиратися в повному складі. Традиційна їжа: страви зі свинини, качки, курки, різноманітні солодощі.

Святкова ніч завершується запуском петард і феєрверків.

Вранці в перший день року діти вітають батьків побажаннями щастя і здоров'я, а у відповідь отримують подарунок – гроші в червоних конвертах, які називаються - хунбао.

Китайський Новий рік вважається найкращим часом для прощення всіх образ, примирення після сварок і конфліктів і щирих побажань щастя оточуючим.

Китайський Новий Рік 2021: що не можна робити

Є м'ясо в перший день китайського Нового року-так можна відлякати щастя.

Зустрічати свято в одязі і прикрасах червоного кольору, який є символом агресії для покровителя 2021 року бика. Краще вибрати сріблястий і сірий кольори.

Ставити на стіл груші – це прикмета до розставання.

Дарувати взуття (в китайській мові взуття співзвучно зі словом "злість"), будь-які гострі предмети, настінні годинники, гаманці, парасольки, календарі або плакати з китайськими божествами: вважається, що тоді духи залишать людину, яка піднесла такий подарунок.

Плакати - до невдач.

Китайський Новий рік вважається найкращим часом для прощення всіх образ

Пити ліки - до хвороб.

Їсти кашу - до бідності.

Є залишки в перший день нового року, інакше в новому році ви часто будете голодувати.

Ламати що-небудь - до розлуки з сім'єю на весь рік.

Давати і брати в борг – до грошових втрат.

Підмітати-вимітати удачу.

Мити голову - до втрати багатства.

Брати ножиці в руки - до сварок з близькими.

У перші три дні після нового року не можна робити прибирання або мити голову, тому що це Змиє удачу.

Китайський Новий Рік 2021: як правильно зустріти

Рекомендується зустрічати Новий рік в колі сім'ї, оскільки бик є домашньою твариною.

У святковому меню повинна переважати рослинна їжа. А ось м'ясних страв, особливо з яловичини, краще відмовитися.

Стіл корисно прикрасити декоративною фігуркою бика.

До 12 лютого бажано розрахуватися з усіма боргами, вирішити всі проблеми, що накопичилися, зробити прибирання в будинку і позбутися від непотрібних речей.

Китайський Новий Рік 2021: святкове меню

Центральними і основними стравами, без яких жоден житель Піднебесної не сяде за святковий стіл в Китайський Новий рік 5 лютого, виступають: національні пельмені — цзяоцзи (Jiǎozi), Спрінг-роли, «Голова лева» (ши цзи тоу), пекінська качка і свинина в кисло-солодкому соусі, рисові коржі «Моті».

Китайський Новий Рік 2021: рецепти головних страв

Кожне блюдо досить просте, приготувати його вдасться без попередньої підготовки.

Цзяоцзи

Що приготувати на китайський Новий

Інгредієнт:

400 г м'ясного фаршу

200 г свіжого кропу

1 шт. велика ріпчаста цибулина

50 г свіжого імбиру (близько 4-5 см)

2 ст. пшеничного борошна

1/3 ст. крохмалю

1 ст. холодної води

сіль, перець за смаком

Приготування. Для тіста просіваємо борошно з крохмалем, і поступово додаємо холодну воду, вимішуємо однорідне тісто. Для начинки фарш змішати з дрібно нарізаним кропом, цибулею і натертим коренем імбиру. Солимо і перець додаємо за смаком.

Потім тісто розгортаємо в невеликі коржі. У центр кожної кладемо по ложці начинки. Піднімаємо краю тесту вгору і складаємо в формі квітки, трохи защипуючи. В останній пельмень кладемо монетку, ретельно промиту содою. Готуємо 15-20 хвилин в пароварці або варимо в підсоленій воді невеликими порціями.

Нянь-гао

Нянь-гао-пиріг, який обов'язково готують на китайський Новий Рік. Йому надають форму круглого печива або невеликих кексів.

Інгредієнт:

1 ст. борошна з клейкого рису

2 ст. л. коричневого цукру

1 яйце

1/2 ст. води

2 ст. л. молока

2 ст. л. сухофруктів

Приготування. Воду доводимо до кипіння, розчиняємо в ній цукор і охолоджуємо. Додаємо в воду борошно, молоко і яйце. Вимішуємо тісто до однорідності. Частина сухофруктів дрібно нарізаємо і додаємо в тісто. Форму для запікання змащуємо маслом і розподіляємо по ній тісто. Готуємо приблизно 45-50 хвилин (на пару або випікаємо в духовці).

Печиво долі

Інгредієнт:

100 г борошна

50 г цукрової пудри

2 ч. л. кукурудзяного крохмалю

2 білки

Ванілін

Щіпка солі

3 ст. л. рослинного масла

Приготування. На маленьких папірцях пишемо передбачення. Збиваємо білки з маслом і ваніліном до піни. Борошно просіваємо з крохмалем і сіллю, додаємо пудру. Всипаємо в суміш білки і збиваємо все. Тісто має нагадувати згущене молоко. На пергамент викладаємо столову ложку тіста і розмазуємо в формі кола. Випікаємо до золотистого кольору в розігрітій до 160 градусів духовці. Дістаємо печиво по одному, а в середину кладемо. Звертаємо печиво навпіл, і ще раз навпіл. Кладемо печиво в стакан, поки не охолоне.

Нагадаємо, як відзначають Китайський Новий рік в Україні.

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