41-річна колишня учасниця "ВІА Гри", дружина артиста Валерія Меладзе, співачка Альбіна Джанабаєва несподівано роздяглася
Артистка вирішила здивувати шанувальників, з'явившись в одних трусиках, повідомляє Politeka.net. Зірка виглядає дуже ефектно, що не можна заперечувати.
Відповідне фото Альбіна опублікувала у своєму Instagram. У кадрі зірка позувала без ліфчика на обкладинці журналу "Playboy".
Співачка стиснула бюст руками, тим самим прикривши найінтимніше. Крім чорних трусиків на зірці також були сяючі прикраси.
Альбіна розпустила волосся і дивилася в камеру, відкривши губи. Вона погладила себе по обличчю.
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Даний знімок був зроблений більше 10 років тому. Про що артистка повідомила в пості.
"Привіт з далекого і гарячого літа 2007 року", - написала вона.
За 12 годин пост зібрав понад 9000 лайків і багато коментарів:
"🔥 🔥 🔥Альба-лав", "богиня 🔥 😍 я з нетерпінням чекаю вашої нової музики❤️", " як ніби й не було цих 14 років...🤫 ", "Вже приготував кристали 🪄 ✨ 👨 🏼 🎨 на наступну зйомку🤪", "краще Ви Запам'ятовуйтеся піснями Альбіна, а не голими фотками"," ви завжди найкрасивіша! І чесно вам скажу, що у Віагрі Ви були найкрасивіша!!! Люблю Вас! Неймовірна Альбіна!) ", "Я купував, мені було 17🙈", "Алібіна, тут ви виглядаєте на 12 балів, а зараз на 13", "зазвичай, заміжні жінки, приховують старі відверті фотосесії. Мабуть, ви стали остигати в сімейному ложі... Як кажуть, "згадала бабка, як дівкою була"".
Нагадаємо, сини Джанабаєвої і Меладзе вразили недитячою поведінкою.