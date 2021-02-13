Автор і виконавець пісень Євген Литвинкович, який став суперфіналістом Х-Фактора, поділився особистою драмою

Як передає Politeka.net, 38-річний артист відкрився перед публікою з нового боку. Про свої стосунки, що тривали сім років, Євген розповів в ефірі програми "Зірковий шлях".

За словами Литвинковича, свою любов він зустрів на проекті "Х-Фактор".

"Це прекрасний автор, виконавець... людина - неймовірна душечка - Марія Житнікова", - зізнався Євген.

Саме Марію він бачив матір'ю своїх дітей. Пропозицію коханій артист робив кілька разів, вже були навіть обручки - але не судилося. Перед Новим роком Євген і Марія розійшлися.

"Я їй все прощаю... Як і вона мені прощає все", - не без смутку зазначив Литвинкович.

На зустрічне питання ведучої, що стало причиною розриву їх заручин, випадком не зрада, артист вирішив ухилитися від прямої відповіді.

"Ніхто нікому (не зраджував, - ред.). Я джентельмен, я ніколи не скажу цього. Розійшлися як в морі кораблі, тому що наші відносини вичерпали один одного", - підсумував Литвинкович.

Також співак вирішив поставити крапку в питанні своєї статі. Ще під час "Х-Фактору" ходили чутки, що Євген, нібито, насправді жінка.

"Так, була така легенда. Я - Литвинкович Євген Михайлович. Від самого народження і до сих пір. Тому ми зараз припиняємо всіх водити за ніс, і я кажу: я чоловік і таким був завжди. Ось і все", - заявив з посмішкою Литвинкович.

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