Снігопади та ускладнені погодні умови паралізували рух на багатьох українських трасах

Як повідомляє Укравтодор, станом на ранок 13 лютого були частково перекриті траси у Волинській, Івано-Франківській та Одеській областях для пересування великогабаритного транспорту. Такі обмеження ввели для того, щоб дати можливість снігоприбиральній техніці розчистити дорогу. Відомо, що в'їзд вантажівок до Одеси теж буде обмежений на час несприятливих погодних умов.

Крім цього, негода принесла й інші проблеми жителям України. Станом на 13 лютого, 64 населених пункти залишилися без електроенергії. Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Відомо, що через сильні снігопади постраждали 20 населених пунктів у Львівській області, 15 - у Чернівецькій та 11 на Тернопільщині. Крім цього, 10 населених пунктів залишилися без світла в Дніпропетровській області, де вже добу вирує негода.

Відзначається, що бригади обленерго займаються вирішенням цього питання, а поки люди залишаються в погодній пастці.

Зазначимо, що станом на 13 лютого негода трохи вщухла. За даними Укргідрометцентру, опади очікуються тільки в центральних областях. В інших регіонах буде холодно, але без хуртовин.

Нагадаємо, що десятки українських сімей опинилися в сніговій пастці, кадри НП.

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