Третій тиждень лютого 2021 приготував неймовірні сюрпризи трьом знакам Зодіаку

Відомий астролог Павло Глоба розповів, кому пощастить в кар'єрі, кому у фінансах, а кому в любові. Експер також дав поради, як отримати максимум в період 15 по 21 лютого, пише milinda.

Близнюки

Представникам цього знака почне фартити вже з Понеділка. Цей день астролог радить використовувати для вирішення важливих питань. Відзначається, що початок тижня буде вельми сприятливим стартом і може принести позитивні результати в матеріальній сфері вже до вихідних.

Але в любовних справах буде не все так гладко, можливі непорозуміння і сварки.

Другий сприятливий день для Близнюків настане в п'ятницю.

При цьому в середу потрібно бути максимально обережним і поберегти себе. Глоба радить не брати участь у порожніх розмовах, і не звертати уваги на плітки.

Рак

Тиждень, що наступив експерт називає ідеальною для романтики і еротики. Але можливі і неприємні сюрпризи-предмет симпатій може відкритися з не зовсім приємною боку.

Також є велика ймовірність бути втягнутим в чужу гру. Несприятливий день-п'ятниця, краще не ризикувати. Але в інші дні сміливо йдіть на авантюри, якщо ставки високі. В кінці тижня астролог радить обмежити спілкування, і не відкриватися малознайомим людям.

А ось в середу і в неділю у вас буде безліч можливостей і вдалих збігів. Неділя відмінно підходить для експериментів

Риб

Цей тиждень може стати трампліном для успішного просування по службі, якщо ви не допустите прикрих помилок. Ваша слабкість - в честолюбстві, але постарайтеся виконувати роботу з повною віддачею. Сприятливими днями стануть понеділок і п'ятниця.

Вже з середи ви зможете відчути себе "улюбленцями фортуни". Не хваліться своїми перемогами, адже заздрість може нашкодити вашому руху до успіху. У п'ятницю або суботу можливі пропозиції іншої роботи, приймайте їх не роздумуючи. Неділя-несприятливий день, обмежте спілкування і будьте обережність.

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