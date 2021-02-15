MELONIN постав у новому образі, фанати без сорому готові на все заради уваги свого кумира " І кров кипить"
Молодий український виконавець MELONIN, Костянтин Бочаров, який був улюбленцем Данилка на Євробаченні, і встиг підкорити вже тисячі дівочих сердець, представив свою нову роботу "і кров кипить", прем'єра якої відбулася на радіо "ХітFM", пише Politeka.net.
MELONIN з'явився на радіо в стильному образі, який показав для фанатів в Instagram. Співак одягнув сорочку з принтом язиків вогню, чорне пальто і кепку. На додаток до образу співак надів маску з сіточки на обличчя, проте вона була лише доповненням до стильного образу.
Фаворит Данилко на Нацвідборі, молодий співак, підкорив своїм образом фанатів. На додаток він запитав: "А чи кипить твоя кров?"
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Фани співака активізувалися, колонка коментарів просто вибухнула від бурхливої пристрасті, яку виплеснули фанати на свого кумира:
"Ах, який стиль, Я не можу, все кипить всередині 🔥", "Від вашого виступу не тільки кров кипить, але й сльози на очах...💔", "Звісно кипить..від тебе 😏", "Настільки особиста пісня. неначе впустив на пару хвилин в свою душу. Дякую.💔 ", "І знову дякую за натхнення", "Ти окриляєш і запалюєш❤️", "Це було дуже чуттєво, Я навіть просльозилася💔", "a сорочка то🔥", "Новий образ тобі дуже личити. Будь собою, бо твоє світло в тобі і твоїх очах", "і кров вирувати!", "Дракула", "Це було нереально круто, до мурах", - написали натхнені фанати.
Нагадавши, епатажний фаворит Данилко MELOVIN розбурхав позою на дивному ліжку: "настільки Гарячий, що…».
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