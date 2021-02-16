Хореограф Макс Леонов, який став переможцем в останньому сезоні "Танців з зірками", розговорився про особисте життя

30-річний танцюрист, виявляється, мріє про дітей. Про це він розповів у програмі "Без краватки". Як відомо, Леонов живе разом з цивільною дружиною Юлією, з якою познайомився в танцювальному клубі. Відповідаючи на питання з приводу сімейних планів, Макс збентежив звісткою про поповнення і близнюків.

"Судячи з того, як розвивається ситуація в наших сім'ях в плані родоводів, то, швидше за все, у нас буде двійня. Тому що моя бабуся - близнючка зі своєю сестрою. Вони як дві краплі води однакові. І, наскільки я знаю, через покоління народжуються близнюки", - поділився він, приховавши все ж, як скоро пара збирається завести дітей.

Зазначимо, Леонов неодноразово ставав переможцем і призером українських і міжнародних змагань. Двічі був віце-чемпіоном України з латиноамериканських танців. Дворазовий віце-чемпіон світу в латиноамериканській програмі за версією IDSA.

У 2018 році Макс вперше вийшла на паркет "Танців з зірками". Його зірковою партнеркою стала ведуча Маша Єфросиніна. Їх пара дійшла до п'ятого ефіру.

У 2019 році Леонов став чвертьфіналістом шоу разом з гумористкою Оленою Кравець. А в 2020-му-зайняв перше місце в парі зі співачкою Сантою Дімопулос , яка так відгукувалася про нього в соцмережі: "Він дуже позитивна людина і справжній професіонал, а його почуття гумору і мотивація, якою він вміє заряджати оточуючих, вселяють в мене довіру і додають впевненості для подальшої участі в шоу».

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