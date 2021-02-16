Відомий російський актор, народний артист РРФСР Михайло Боярський госпіталізований у Санкт-Петербурзі

Про це повідомляє Telegram-канал «Mash на мийці» з посиланням на дружину актора Ларису Луппіан.

Діагноз актора поки невідомий, у нього не підтверджений.

При цьому, за повідомленням джерела телеканалу 78, Михайла Боярського госпіталізували з високою температурою та симптомами ГРВІ. У артиста підозрюють пневмонію.

Зазначимо, десять днів тому Боярський пройшов вакцинацію від коронавірусної інфекції.

"Мабуть, судинна реакція. Може бути, відпустять додому, чекаю рішення лікарів", - уточнила Луппіан.

Відомо, що Боярський у свідомості. У телефонній розмові актор заявив, що у нього вже все в порядку.

Нагадаємо, нещодавно повідомлялося, що в базі даних Петербурзького управління ФССП знову з'явилася згадка про Боярському.

12 лютого відносно актора було порушено виконавче провадження через несплату штрафу за порушення ПДР. Артист повинен заплатити три тисячі рублів.

Згідно КпАП, на сплату штрафу порушнику дається 60 днів, а також десять днів на оскарження. Однак Боярський пропустив всі терміни. Тепер йому належить розбиратися з судовими приставами.

Варто відзначити, що Михайла Боярського нерідко застають за порушенням правил дорожнього руху. Більшість штрафів артист отримав за перевищення швидкості і за паркування в недозволеному місці.

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