Великдень у 2021 році українці святкуватимуть на два тижні пізніше, ніж у 2020 році

Католики відсвяткують Христове Воскресіння на місяць раніше - 4 квітня. Оскільки Великдень припадає на неділю, 2 травня, українці відпочиватимуть на один день більше, так як понеділок, 3 травня буде вихідним.

Варто відзначити, що в травні українці встигнуть скучити по роботі, адже відпочивати доведеться чимало - з 1 по 3 травня і з 8 по 10 травня.

Традиційний 40-денний Великий піст перед Великоднем починається з 15 березня і закінчується 1 травня. Віруючі люди вважають, що така підготовка до великого свята упокорює плоть за рахунок обмежень в задоволення і їжі.

Нагадаємо, що в найкоротшому місяці 2021 року - лютому - українцям не варто розраховувати на додаткові вихідні, як це було минулого місяця.

З 28 днів місяця громадянам доведеться відпрацювати 20 робочих днів, а на відпочинок покладено 8 вихідних днів.

Нагадавши, скасування старих грошей, осінній заклик і жорсткі вимоги до водіїв.

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