Відома модель Кайя Гербер, яка є дочкою Сінді Кроуфорд, показала себе на прогулянці
На фото Кайя позувала в Білій напівпрозорій сукні, а доповнила образ стильним капелюшком, який висів на спині. Дівчина стояла біля клумби з квітами, а в руках щось тримала. Гербер була без взуття, гуляючи десь за межами міста. Кадр вийшов світлим і захоплюючим, адже модель виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.
Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:
"Люблю це", "Круто", "Моя дитинко", "мабуть, прекрасно", "Боже, я люблю тебе"," ти наймиліша"," Ліам кас"," Ангел Кая", " яке ефектне фото! Позитив з сяючою посмішкою. Люблю Каю", "жити заради цієї нової фотографії", "Маленький ангел", " будеш моїм Валентином?", "Можеш передати привіт Гаррі? спасибі", "Ти таке сонечко", "тобі нічого бути такою милою".
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Повідомлялося, що відома модель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, порадувала сонячними фото.
Цього разу модель постала, ймовірно, в білому купальнику, тонкі бретельки якого вп'ялися в шкіру.
Солом'яний капелюшок за спиною доповнив образ.
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