Відома модель Кайя Гербер, яка є дочкою Сінді Кроуфорд, показала себе на прогулянці

На фото Кайя позувала в Білій напівпрозорій сукні, а доповнила образ стильним капелюшком, який висів на спині. Дівчина стояла біля клумби з квітами, а в руках щось тримала. Гербер була без взуття, гуляючи десь за межами міста. Кадр вийшов світлим і захоплюючим, адже модель виглядає бездоганно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

Фанати не ставили лайки і не писали Коментарі, але зазвичай зірку засипають компліментами:

"Люблю це", "Круто", "Моя дитинко", "мабуть, прекрасно", "Боже, я люблю тебе"," ти наймиліша"," Ліам кас"," Ангел Кая", " яке ефектне фото! Позитив з сяючою посмішкою. Люблю Каю", "жити заради цієї нової фотографії", "Маленький ангел", " будеш моїм Валентином?", "Можеш передати привіт Гаррі? спасибі", "Ти таке сонечко", "тобі нічого бути такою милою".

Повідомлялося, що відома модель Кайя Гербер, дочка Сінді Кроуфорд, порадувала сонячними фото.

Цього разу модель постала, ймовірно, в білому купальнику, тонкі бретельки якого вп'ялися в шкіру.

Солом'яний капелюшок за спиною доповнив образ.

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