Поліцейські здійснили мрію вмираючого від раку мозку 10-річного Саші
Про це розповіли "Шпальта".
Лікарі не можуть допомогти дитині, лікування зупинено. Скільки часу залишилося у хлопчика невідомо, але його дуже мало.
Волонтер Марта Левченко розповіла, що хлопчик вже не говорить і половина його тіла паралізована.
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"Він пише пальчиками на гаджеті. Ми його запитали, про що він мріє, що його зробило б щасливим і змусило б посміхнутися. Він відповів одним словом:"поліція". Поліцейські - його кумири. Він сказав, що обов'язково стане одним з них, коли виросте", - каже вона.
Волонтер поділилася цією історією в соцмережах і отримала відгук сотень поліцейських з усієї країни.
Хлопчикові пошили спеціальну іменну форму зі спецжетоном. А 15 лютого, близько 80 поліцейських з Чернівецької та Івано-Франківської областей прийшли в гості до хлопчика і зробили йому сюрприз.
Саша ні про що не здогадувався.
Поліцейські вручили Саші форму і жетон, після чого вивезли на вулицю. Там хлопчика зустріли його оплесками і провели церемонію посвяти в свої ряди.
Після хлопчик вибрав авто, на якому здійснив своє перше справжнє патрулювання.
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