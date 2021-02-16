14-річну дівчину везли в лікарню кіньми

Швидка допомога, що їхала на виклик до 14-річної дівчини в село Зелениця що на Житомирщині , застрягла в снігових заметах.

Про це повідомили в "1ZT.ua".

Навіть спецавтомобіль рятувальників не зміг дістатися до швидкої, щоб її звільнити.

Рятувальникам вдалося забрати лікаря в пожежний автомобіль і продовжити рух.

Але вже через кілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль не зможе дістатися до села через нерозчищений сніг.

Лікар з командиром відділення пішли до хворої пішки. Гужовий віз для хворої організували місцеві жителі.

Дівчину в супроводі медика на підводі доставили до пожежної автоцистерні, далі рятувальники перенесли її до спецтехніки, потім на ношах – до автомобіля швидкої , яку на той час вже витягли зі снігу.

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На станції "Контрактова площа" була запланована Заміна турнікетів і раніше було попередження про обмеження на вхід і вихід в певні дні.

Але погода внесла свої корективи і жителі столиці змушені були пересісти на метро.

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