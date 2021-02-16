14-річну дівчину везли в лікарню кіньми
Швидка допомога, що їхала на виклик до 14-річної дівчини в село Зелениця що на Житомирщині , застрягла в снігових заметах.
Про це повідомили в "1ZT.ua".
Навіть спецавтомобіль рятувальників не зміг дістатися до швидкої, щоб її звільнити.
Рятувальникам вдалося забрати лікаря в пожежний автомобіль і продовжити рух.
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Але вже через кілька сотень метрів стало зрозуміло, що спецавтомобіль не зможе дістатися до села через нерозчищений сніг.
Лікар з командиром відділення пішли до хворої пішки. Гужовий віз для хворої організували місцеві жителі.
Дівчину в супроводі медика на підводі доставили до пожежної автоцистерні, далі рятувальники перенесли її до спецтехніки, потім на ношах – до автомобіля швидкої , яку на той час вже витягли зі снігу.
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