На День Всіх Закоханих 14 лютого жителям "ЛНР" роздали "сталінтинки"

Фото були опубліковані в Telegram-каналах.

На листівках, які роздавали жителям тимчасово окупованих територій, зображений Йосип Сталін.

"14 лютого 1943 року війська Південно-Західного фронту звільнили Ворошиловград (Луганськ) від фашистських загарбників", – сказано у листівці.

У ній жителів закликають пам'ятати "радянські і православні свята".

Такі листівки подарували жителям "ЛНР" учасники молодіжного крила так званого Союзу комуністів Луганщини.

Раніше ми писали, що в Києві пара зважилася на незвичайний вчинок в День Святого Валентина, прикувавшись один до одного ланцюгом.

Так, в День Всіх Закоханих, 14 лютого, Олександр і Вікторія вирішили перевірити свої почуття і прикували до своїх рук ланцюг, з якої пара спробує прожити кілька місяців. Даний процес зафіксували представники Книги рекордів України.

Для реалізації задуму пара приїхала спеціально до Києва з Харкова. Прикутими один до одного вони будуть намагатися прожити три місяці.

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