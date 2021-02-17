56-річна російська співачка Маша Распутіна похвалилася підтягнутою фігурою в купальнику

Як передає Politeka.net, артистка опублікувала відео у своєму мікроблозі в Instagram. (Щоб подивитися ролик, проскролльте вниз).

"Завжди приємно повертатися в ті місця, де було добре», - підписала відео артистка.

Маша Распутіна приміряла рожево-Блакитний відкритий купальник, і пройшлася в ньому по кімнаті, виляючи стегнами. Бікіні вона прикрасила квітами і додала ланцюжок на животі.

Артистка похвалилася підтягнутим тілом з накачаним пресом і бронзовою засмагою, викликавши хвилю захоплення і заздрості.

Распутіна просто звела з розуму фоловерів. Російську співачку навіть порівняли з Дженніфер Лопес.

"Це відео можна дивитися нескінченно!😍 Краса зачаровує!!!🤩 Струнка, сексуальна!🔥Солодка цукерка", " шикарна!!! А то Лопес, Лопес! Наша Марія краще!!!", "Всім би так виглядати в її віці! Супер", " яка апетитна фігура 😍!!! Як у дівчинки", "просто очей не відірвати" « " вірно помічено Лопес, Лопес, у нас Маша красивіше, талановитіше і сексуальніше Лопес», «дуже красива фігура! не те, що у деяких! зроблять штучні сранделя і світять ними скрізь", - пишуть в коментарях.

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