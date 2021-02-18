Відома модель і зірка "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол блиснула стрункістю в бікіні

Красуня-мати двох дітей, але хіба це скажеш по її шикарній фігурі, пише Politeka.net. Цього разу модель показала себе в крихітному бікіні.

Зірка одягла маленький купальник і позувала в ньому на природі.

Модель одягла дрібненький купальник у вигляді трикутних клаптиків тканини з тоненькими лямками.

"Апетитна" красуня позувала боком, блиснувши плоским животиком і тонкою талією.

Плавочки бірюзового кольору на маленьких зав'язочках підстрибнули вище стегон.

Зірка прибрала волосся у високий пучок, щоб ті нічого не приховували.

Образ зірки завершили сережки у вухах.

Мила блондинка зробила собі макіяж з акцентом на очі і посміхнулася.

У такому вигляді модель позувала на дереві, закинувши на нього ніжку.

Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості. Однак, красуня гідна компліментів тому напевно, отримала їх в особистому листуванні.

Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол народилася 20 жовтня 1988 року в ПАР.

Дівчина не будувала планів на майбутнє, коли в 15 років на неї раптово звернув увагу агент з модельного агентства Кевіс Елліс, якого потрясла зовнішність дівчинки.

Агент познайомився з батьками дівчинки і познайомив її з директором модельного агентства. Після цього знімки підлітка відправили у філію модельного агентства в Лондоні. Так і почалася кар'єра дівчини.

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