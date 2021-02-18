Відома модель і зірка "Victoria's Secret" Кендіс Свейнпол блиснула стрункістю в бікіні
Красуня-мати двох дітей, але хіба це скажеш по її шикарній фігурі, пише Politeka.net. Цього разу модель показала себе в крихітному бікіні.
Зірка одягла маленький купальник і позувала в ньому на природі.
Модель одягла дрібненький купальник у вигляді трикутних клаптиків тканини з тоненькими лямками.
"Апетитна" красуня позувала боком, блиснувши плоским животиком і тонкою талією.
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Плавочки бірюзового кольору на маленьких зав'язочках підстрибнули вище стегон.
Зірка прибрала волосся у високий пучок, щоб ті нічого не приховували.
Образ зірки завершили сережки у вухах.
Мила блондинка зробила собі макіяж з акцентом на очі і посміхнулася.
У такому вигляді модель позувала на дереві, закинувши на нього ніжку.
Фото не зібрало багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості. Однак, красуня гідна компліментів тому напевно, отримала їх в особистому листуванні.
Раніше ми писали, що Кендіс Свейнпол народилася 20 жовтня 1988 року в ПАР.
Дівчина не будувала планів на майбутнє, коли в 15 років на неї раптово звернув увагу агент з модельного агентства Кевіс Елліс, якого потрясла зовнішність дівчинки.
Агент познайомився з батьками дівчинки і познайомив її з директором модельного агентства. Після цього знімки підлітка відправили у філію модельного агентства в Лондоні. Так і почалася кар'єра дівчини.
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