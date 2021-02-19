Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон спокусила своєю розкішшю в сміливому боді
17 лютого Періс Хілтон відсвяткувала 40-річчя, пише Politeka.net. Фігура зірки просто ідеальна, бо вона підтримує себе у формі.
У найсміливіших нарядах блондинка виглядає чудово.
Цього разу Періс розмістила кілька сторіс, в яких постала в боді з блискучими каменями на тканині.
Глибоке декольте додало кадру особливої пікантності. З вирізу виставилися оголені груди.
41-річна екс-ВІА ГРА Джанабаєва скинула ліфчик, показавши, чим спокушає Меладзе: "Згадала бабка..."
Пишногруда дружина продюсера "Квартал 95" дозволила собі зайве, ліфчик як вітром здуло: "Дозвольте..."
Баловниця Астаф'єва зняла підопічну Потапа Андраде в роздягальні: "Є за що потриматися..."
Кароль розкрила секрет про вагітність і Дана Балана: "Якесь диво, а не ...»
Покалічений Позитив з закривавленим обличчям налякав своїм виглядом: "Льоха, ти що, знову..."
Тонку талію підкреслив золотий поясок.
Завершили образ моделі рукавички зі стразами та інші блискучі прикраси.
Модель посміхнулася і закрила очі, показавши наскільки об'ємні її вії - просто нереальна красуня.
Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.
Зазначимо, Періс Хілтон отримала пропозицію "руки і серця" від свого бойфренда підприємця Картера Реума. Романтична подія сталася на тропічному острові. Зірка відповіла "так" і кохані поцілувалися.
До слова, минулого року модель зняла фільм про себе, в якому розповіла, що була жертвою аб'юзивних відносин.
Почалося все зі школи-інтернату у штаті Юта, де зірка вчилася. Блондинку систематично ґвалтували в підлітковому віці, через що вона довгий час дозволяла своїм бойфрендам проявляти до неї жорстокість, виправдовуючи це любов'ю.
Зірка зуміла вийти з поганих відносин і знайшла своє щастя з Картером Реумом.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».