Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон спокусила своєю розкішшю в сміливому боді

17 лютого Періс Хілтон відсвяткувала 40-річчя, пише Politeka.net. Фігура зірки просто ідеальна, бо вона підтримує себе у формі.

У найсміливіших нарядах блондинка виглядає чудово.

Цього разу Періс розмістила кілька сторіс, в яких постала в боді з блискучими каменями на тканині.

Глибоке декольте додало кадру особливої пікантності. З вирізу виставилися оголені груди.

Тонку талію підкреслив золотий поясок.

Завершили образ моделі рукавички зі стразами та інші блискучі прикраси.

Модель посміхнулася і закрила очі, показавши наскільки об'ємні її вії - просто нереальна красуня.

Фото не зібрали багато лайків і коментарів у відкритому доступі, адже в сторіс немає такої можливості.

Зазначимо, Періс Хілтон отримала пропозицію "руки і серця" від свого бойфренда підприємця Картера Реума. Романтична подія сталася на тропічному острові. Зірка відповіла "так" і кохані поцілувалися.

До слова, минулого року модель зняла фільм про себе, в якому розповіла, що була жертвою аб'юзивних відносин.

Почалося все зі школи-інтернату у штаті Юта, де зірка вчилася. Блондинку систематично ґвалтували в підлітковому віці, через що вона довгий час дозволяла своїм бойфрендам проявляти до неї жорстокість, виправдовуючи це любов'ю.

Зірка зуміла вийти з поганих відносин і знайшла своє щастя з Картером Реумом.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

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