Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, пограла з фантазіями шанувальників

Модель продемонструвала форми, які ледь не вивалилися, пише Politeka.net.

Красуня любить епатувати публіку, виставляючи напоказ найінтимніші частини тіла. Одного разу Кім постала в такій сукні, що її згадують досі.

Так, зірка вразила розмірами засмаглих грудей, в які вп'ялися дві оксамитові лямки. Тонка тканина прикривала лише найінтимніше.

Ракурс був цікавим, адже зірка нахилилася і змогла показати свої ідеальні пишні вії.

Архівне фото було оприлюднене в одній з фан-груп знаменитості й зібрало за кілька годин майже 800 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік зірки масу компліментів.

"Один раз побачити, і ніколи не забути", - написав один з шанувальників.

Варто відзначити, що Кім Кардашьян з'явилася в цьому вбранні в лютому 2019 року на церемонії Hollywood Beauty Awards. Наряд Mugler був вперше представлений Тьєррі Мюглер в кутюрній весняно-літній колекції 1998 року.

Звичайно, красуня стала зіркою вечора.

Раніше ми писали, що Кім Кардашьян раз на рік робить плазмотерапію. Під час процедури у зірки беруть кров, поміщають її в центрифугу, щоб відокремити плазму, збагачену тромбоцитами, а потім за допомогою мікроін'єкцій плазма вводиться під шкіру. Вона джерело ферментів і білків, які можуть стимулювати обмінні процеси і клітинний ріст. В результаті шкіра починає самостійно виробляти нові клітини.

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