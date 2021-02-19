Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, пограла з фантазіями шанувальників
Модель продемонструвала форми, які ледь не вивалилися, пише Politeka.net.
Красуня любить епатувати публіку, виставляючи напоказ найінтимніші частини тіла. Одного разу Кім постала в такій сукні, що її згадують досі.
Так, зірка вразила розмірами засмаглих грудей, в які вп'ялися дві оксамитові лямки. Тонка тканина прикривала лише найінтимніше.
Ракурс був цікавим, адже зірка нахилилася і змогла показати свої ідеальні пишні вії.
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Архівне фото було оприлюднене в одній з фан-груп знаменитості й зібрало за кілька годин майже 800 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік зірки масу компліментів.
"Один раз побачити, і ніколи не забути", - написав один з шанувальників.
Варто відзначити, що Кім Кардашьян з'явилася в цьому вбранні в лютому 2019 року на церемонії Hollywood Beauty Awards. Наряд Mugler був вперше представлений Тьєррі Мюглер в кутюрній весняно-літній колекції 1998 року.
Звичайно, красуня стала зіркою вечора.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян раз на рік робить плазмотерапію. Під час процедури у зірки беруть кров, поміщають її в центрифугу, щоб відокремити плазму, збагачену тромбоцитами, а потім за допомогою мікроін'єкцій плазма вводиться під шкіру. Вона джерело ферментів і білків, які можуть стимулювати обмінні процеси і клітинний ріст. В результаті шкіра починає самостійно виробляти нові клітини.
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