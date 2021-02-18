Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі повернулася спиною заради ефектного кадру в шовковій сукні
45-річна актриса розбурхує свідомість шанувальників й досі, передає Politeka.net. Натуральна краса і витонченість - вражають уяву і змушують звертати на неї увагу.
Цього разу шанувальники вирішили згадати один з пекучих образів в ніжній сукні.
На голе тіло артистка одягла шовковий наряд на тонких бретельках. Сукня відмінно підкреслила тонку талію і пружні сідниці. До того ж нескромний виріз на спині оголив її, давши зрозуміти, що зірка без білизни.
Крім цього, актриса повернула обличчя до камери, блиснувши пишними грудьми.
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Джолі прибрала волосся в акуратну зачіску. Її образ завершив красивий браслет на руці.
Погляд артистки здавався якимось зухвалим, вона відкрила губи.
За годину пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік розкішної актриси масу приємних повідомлень.
"Види чудові", - написав один з шанувальників.
Відзначимо, Анджеліна Джолі любить кругові тренування, тобто повторювати ряд з декількох вправ: зазвичай виходить від одного до трьох кіл, що складаються з 6-15 вправ.
Робота повинна бути високоефективна, а між колами потрібен відпочинок. При правильному виконанні можна отримати відмінний результат за дуже короткий час.
Зірка робить присідання з гантелями в широкому присіді, тягу гантелі на кожну руку, згинання на гімнастичній кулі та інше, а потім від 30 до 45 хвилин кардіо.
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