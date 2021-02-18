Зірка показала себе у всій красі

Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі повернулася спиною заради ефектного кадру в шовковій сукні

45-річна актриса розбурхує свідомість шанувальників й досі, передає Politeka.net. Натуральна краса і витонченість - вражають уяву і змушують звертати на неї увагу.

Цього разу шанувальники вирішили згадати один з пекучих образів в ніжній сукні.

На голе тіло артистка одягла шовковий наряд на тонких бретельках. Сукня відмінно підкреслила тонку талію і пружні сідниці. До того ж нескромний виріз на спині оголив її, давши зрозуміти, що зірка без білизни.

Крім цього, актриса повернула обличчя до камери, блиснувши пишними грудьми.

Джолі прибрала волосся в акуратну зачіску. Її образ завершив красивий браслет на руці.

Погляд артистки здавався якимось зухвалим, вона відкрила губи.

За годину пост зібрав понад 100 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі написали в бік розкішної актриси масу приємних повідомлень.

"Види чудові", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, Анджеліна Джолі любить кругові тренування, тобто повторювати ряд з декількох вправ: зазвичай виходить від одного до трьох кіл, що складаються з 6-15 вправ.

Робота повинна бути високоефективна, а між колами потрібен відпочинок. При правильному виконанні можна отримати відмінний результат за дуже короткий час.

Зірка робить присідання з гантелями в широкому присіді, тягу гантелі на кожну руку, згинання на гімнастичній кулі та інше, а потім від 30 до 45 хвилин кардіо.

Нагадаємо, що Анджеліна Джолі прогулялася по вулиці без нижньої білизни, Пітт подавиться слиною

А ще Politeka писала, що 15-річна дочка Джолі і Пітта вразила фігурою, що округлилася, на званій вечері, кадри

Також Politeka повідомляла, що Анджеліна Джолі приголомшила болючою худорбою на прогулянці з доньками