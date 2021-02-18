Сильні морози наостанок ще раз вдарять по Україні перед наближенням потепління

Незважаючи на наближення весни, в Україні продовжують панувати морози з температурами за -20 градусів. Так, найближчої ночі місцями похолодає до 26 градусів нижче нуля. Про це у своєму Фейсбук попередила синоптик Наталка Діденко.

Вона розповіла, що найхолодніше в ніч на 19 лютого буде на Заході (за винятком Волині та Рівненщини), на Дніпропетровщині, у Кропивницькому з районами та на Сході України. Тут температура в середньому опуститься до -14...-20 градусів.

У південних областях вночі очікується від -9 до -15 градусів.

Вдень у п'ятницю, 19 лютого, температура в середньому по Україні становитиме від - 7 до -12 градусів. У західних і південних областях буде тепліше – від -1 до -7 градусів.

Синоптик розповіла,що опадів 19 лютого на очікується. Сніг з хуртовиною пройде вночі тільки в приазов'ї. Крім того, там очікується сильний вітер.

У Києві в п'ятницю буде переважно без опадів. Вночі в столиці температура опуститься до -18...-22 градусів, а вдень триматиметься в межах -10.

Синоптик також розповіла, що незабаром в Україну прийде відлига і плюсові температури, які принесуть з собою справжню весну.

Нагадаємо, українців попередили про небезпеку, стихія може виявитися смертельною: всі подробиці.

Як повідомляла Politeka, погода влаштує небувалий переполох, морози і дощі не закінчаться: до чого бути готовими.

Також Politeka писала, що стихія обрушилася на Одесу і знищила цілий пляж, кадри наслідків: "зник всього за день".