В Україну знову прийдуть сильні морози, проте опадів не передбачається
П'ятниця, 19 лютого, обіцяє бути дуже морозною. Так, у північних областях, а також місцями на Заході і в Центрі України стовпчики термометрів опустяться до 24 градусів. Про це повідомляють синоптики Укргідрометцентру.
Згідно з їхнім прогнозом, опади 19 лютого малоймовірні по всій території країни.
Найнижчі температури в п'ятницю очікуються в Черкаській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Рівненській та Житомирській областях. Вночі там очікується від -21 до -24 градусів, проте вдень морози помітно ослабнуть – до -6...-12 градусів.
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У Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Львівській, Тернопільській, Чернівецькій та Хмельницькій областях також буде морозно. Вночі температура опуститься до -22 градусів, а вдень очікується від -6 до -12.
Трохи тепліше буде в східних областях, де вночі стовпчики термометрів покажуть від -10 до -18 градусів, а вдень – від -1 до -8.
На півдні України температура вночі досягне позначок в -10...-16 градусів, а вдень очікується від -1 до -4.
Найтепліше буде на Закарпатті, де вночі очікується до -9 градусів, а вдень повітря прогріється до +1...-3 градусів.
У Києві в п'ятницю опадів не очікується, проте на дорогах буде ожеледь. Температура вночі опуститься до -20...-22 градусів, а вдень складе від -10 до -12. Вітер буде південним, 5-10 м / с.
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