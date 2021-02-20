Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, спокусила своїми вигинами в крихітному бікіні

Зірка обожнює демонструвати форми, завдяки яким прославилася, пише Politeka.net.

Користувачі мережі милуються знаменитістю, згадуючи одні з її гарячих образів.

Так, у фан-групі опублікували фото, на якому Кім постала в рожевому бікіні.

Зірка виходила з води, її тіло сяяло від світла і крапель води. Крихітний ліфчик у вигляді маленьких трикутників на тонких бретельках натягнувся на великих грудях.

Крихітні плавочки трималися на зав'язочках з боків, які додавали образу якоїсь пікантності.

Красуня заплела кіски і зробила макіяж з акцентом на очі.

Кім вражала красою форм і вигинами - тонка талія і пружні сідниці створювали гарний вигляд, який притягував погляд.

За п'ять годин пост зібрав понад 400 лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік спокусниці багато компліментів.

"Я хочу цілувати тебе, красуня", - написав один з шанувальників.

Раніше ми писали, що особистий дієтолог Кім Кардашьян, Колетт Хеймовіц, розповіла про те, чим харчується її підопічна.

Так, телезірка привчила себе строго контролювати кількість споживаних вуглеводів. Крім того, Кім знає, які продукти хороші для неї і вміє вибирати правильні вуглеводи.

Також, в раціоні має бути достатня кількість білка, адже саме він допомагає контролювати голод.

Їжа повинна містити і корисні жири - це дуже важливо.

Нагадаємо, Кім Кардашьян влаштувала сеанс спокушання, стиснувши фамільну гордість вузьким топом: "зараз вистрибнуть"

А ще Politeka писала, що ідеальна Кім Кардашьян пограла язичком, блиснувши завидними розмірами в бікіні: "Розпік до межі"

Також Politeka повідомляла, що Кім Кардашьян показала неймовірні вигини в чорному латексі: "здається, скоро трісне"