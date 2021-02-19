Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", влаштувала легку провокацію

На фото Тетяна позувала без одягу і білизни, лежачи на ліжку в шовкових простирадлах. На голові у зірки можна побачити маску для сну білого кольору. Волосся у Котової залишилися розпущеним, а дивилася красуня прямо в об'єктив. Кадр вийшов дуже ніжним і трохи спокусливим, адже красуня виглядає розкішно. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"Ви не проти, якщо я тут трошки полежу?",- написала зірка під фото.

Фанати поставили більше трьох тисяч лайків і написали коментарі:

"Спи моя радість, засни", "у нас дощ йде, на тебе подивилася, теж захотілося лягти під пледик", "Танюша, до чого ж ти красива, завжди і на всіх фотографіях", "не проти. Таке красиве і ніжне постільна білизна!", "звичайно ж не проти) така мила і красива фотографія вийшла. Таня ви прямо сонечко", "так, перегорну стрічку акуратно щоб не заважати", "яка промениста".

Ми писали, що відома модель і співачка Тетяна Котова показала себе і розповіла про взаємини.

На фото красуня позує в спідниці і топі чорного кольору. Тетяна спокусливо вигнулася, виставивши бюст вперед.

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