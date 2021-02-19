Тарифи на газ в Україні незабаром зміняться

Нові тарифи набудуть чинності після кінця опалювального сезону. Про це в п'ятницю, 19 лютого, під час Години запитань до уряду заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль в Верховній Раді.

"Актуалізація інформації, що відбувається, як ми рухаємося. Один з рухів-максимальний тариф 6,99 грн за куб до кінця опалювального сезону. Це справедлива ціна. Свідчить цьому те, що постачальники самі знизили ціну на газ у січні. Деякі компанії ставлять ціну навіть менше", - сказав прем'єр.

Також він зазначив, що продоолжается робота по впровадженню річних тарифів, за якими споживачі платять фіксовану суму цілий рік. В такому випадку, питань про ціну в опалювальний сезон або після його закінчення не виникає.

Крім того, Шмигаль розповів про зниження тарифів на розподіл. НКРЕКП (Нацкомісія, що регулює сфери енергетики і комунальних послуг) встановила максимальний тариф 1,79 грн. Для 13 компаній цей тариф вже почав діяти. Кабмін підписав меморандум з мерами міст, це гарантує, що тарифи на опалення і гарячу воду підвищуватися не будуть.

Тим, хто не зможе оплачувати комунальні послуги, обіцяють відразу ж після звернення призначати субсидії.

"Зараз в Україні 3 млн субсидіантів, ще 1,8 млн отримують пільги. Субсидій вистачить на всіх, хто цього потребує. Фінансування вже склало 5 млрд (у січні). Значно спростили доступ до субсидій, більшість отримує їх після звернення. 572 тис. сімей отримують близько 570 грн компенсації високих тарифів на електроенергії", – підкреслив прем'єр-міністр.

Нагадаємо, в Україні з 1 лютого знизили тарифи на газ, тепер вартість одного куба залежно від Постачальника становить від 6,86 до 6,99.

Зміни обумовлені тим, що Кабмін зафіксував ціну на газ для побутових споживачів на рівні 6,99 гривні/куб.м з лютого до квітня.

Також з 1 лютого в Україні також встановили максимальний тариф на доставку газу (т. зв. абонплата) - не дорожче 1,79 грн за кубометр.

Нагадаємо, нові суми за комуналку підготували українцям, що відомо: "на цьому подорожчання не зупиниться..."

Як повідомляла Politeka, підвищення тарифів на тепло і воду, Шмигаль оголосив у Раді, до чого готуватися українцям: "ми продовжуємо..."

Також Politeka писала про тарифах на тепло і гарячу воду, Шмигаль оголосив українцям про остаточне рішення: як зміняться цифри в платіжках.