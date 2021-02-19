Знаменита голлівудська актриса і режисер Анджеліна Джолі підкорила шикарною зовнішністю
Зірка досі привертає увагу нових шанувальників, передає Politeka.net. Мало не кожен день в мережі з'являються групи, присвячені знаменитості.
Шанувальники публікують нові фото актриси, а також згадують її старі образи. Так, цього разу в одному з акаунтів опублікували знімок Джолі, яка виблискувала ідеальними вигинами у в'язаній сукні.
Наряд з дірочками навряд чи щось приховував. Крізь нього пробивалася білизна - ліфчик. Останній підняв і підкреслив груди.
Не менш пікантно виглядало декольте, яке здавалося занадто глибоким.
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Волосся актриси було світлим, красиві локони лежали, ледь не прикриваючи їй обличчя.
Красуня опустила очі, а її губи були злегка прочинені.
Фото було оприлюднено в непопулярній групі тому практично не зібрало лайків.
"Така гаряча", - написав один з користувачів мережі.
Нагадаємо, Анджеліна Джолі народилася четвертого червня 1975 року в акторській родині Маршелін Бертран і Джона Войта.
Кар'єра зірки почалася в семирічному віці. Зірка кидала акторство, займаючись модельним бізнесом, але все ж вирішила пов'язати своє життя з кіно.
Артистка полюбилася глядачеві завдяки ролям у фільмах про Лару Крофт, а також у стрічках "Містер і Місіс Сміт", "Турист", "Солт" та іншим.
Крім цього зірка вже давно займається благодійністю. За своє життя зірка зробила десятки гуманітарних поїздок, а також усиновила трьох дітей.
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