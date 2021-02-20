Погода в Україні 20 лютого влаштує для українців справжній сюрприз
Як передає Politeka.net з посиланням на прогноз Укргідрометцентру, на вихідні в Україні буде прекрасна сонячна погода. Опадів не очікується, а морози тимчасово відступлять, давши українцям можливість насолодитися прогулянками у вихідний день.
У денний час практично у всіх регіонах очікується плюсова температура або незначний мінус. Вночі заморозки все ще будуть відчутні. У деяких регіонах температура вночі опуститься до -19 градусів.
Найтепліше 20 лютого буде в західних регіонах. Там температура повітря підніметься до 3-4 градусів. Найтепліше буде в Ужгороді.
У південних областях також очікується плюсова температура. Вдень буде 1-3 градуси тепла, а ось вночі похолодає до 12-14 градусів морозу.
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У північних регіонах і Центрі буде холодніше. Вдень там очікується невеликий мінус, який, втім, не завадить насолодитися прогулянками на свіжому повітрі. У Київській області очікується 1-3 градуси нижче нуля. Найхолодніше буде в Сумській області. Там температура вдень опуститься до 5-7 градусів морозу.
На сході в суботу буде сонячно, але прохолодно. 1-3 градуси нижче нуля забезпечать комфортний вихідний.
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