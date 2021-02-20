Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон розважилася з подружкою в кабріолеті
Зірка постійно балує шанувальників новими кадрами зі свого життя, пише Politeka.net. Цього разу Періс записала спільне відео разом реп-виконавицею Саві. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)
Зірки наділи спортивні костюми різних кольорів, в яких продемонстрували форми. Авжеж, "шоколадна" блондинка була в рожевому, адже це її улюблений колір. Завершили образ Періс стильні окуляри.
Періс і Саві "пустували" в машині з відкидним верхом. Обидві знімали себе на телефон, підспівували пісні на тлі, а також фарбували губи одна одній.
А на одному з кадрів обидві встали в машині, і показали свої пружні сідниці.
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Відео вийшло яскравим і веселим.
У пості Хілтон розповіла, що так відпочиває у Беверлі-Хіллз, де "запалила" зі своєю кращою подружкою.
Відео зібрало понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.
"Найсоковитіші", - написали одні з підписників.
Користувачі мережі подякували красуням за позитивне відео і написали компліменти їх зовнішності.
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