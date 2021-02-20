Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон розважилася з подружкою в кабріолеті

Зірка постійно балує шанувальників новими кадрами зі свого життя, пише Politeka.net. Цього разу Періс записала спільне відео разом реп-виконавицею Саві. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки)

Зірки наділи спортивні костюми різних кольорів, в яких продемонстрували форми. Авжеж, "шоколадна" блондинка була в рожевому, адже це її улюблений колір. Завершили образ Періс стильні окуляри.

Періс і Саві "пустували" в машині з відкидним верхом. Обидві знімали себе на телефон, підспівували пісні на тлі, а також фарбували губи одна одній.

А на одному з кадрів обидві встали в машині, і показали свої пружні сідниці.

Відео вийшло яскравим і веселим.

У пості Хілтон розповіла, що так відпочиває у Беверлі-Хіллз, де "запалила" зі своєю кращою подружкою.

Відео зібрало понад 100 тисяч переглядів і багато коментарів.

"Найсоковитіші", - написали одні з підписників.

Користувачі мережі подякували красуням за позитивне відео і написали компліменти їх зовнішності.

Раніше ми писали, що Періс Хілтон нарешті знайшла людину, з якою щаслива.

Днями блондинка отримала пропозицію "руки і серця" від свого бойфренда підприємця Картера Реума.

Відзначимо, що раніше модель у своєму автобіографічному фільмі розповіла, що довгий час зв'язувалася з аб'юзерами. Так на ній позначилося перебування в школі-інтернаті в підлітковому віці, де з нею жорстоко поводилися.