Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін розповів про велику трагедію
Музичний продюсер розкрив деталі біди, що сталася, пише Politeka.net. Про це він розповів у своєму Instagram.
Так, за словами Разіна, 20 лютого на 66 році життя помер найкращий оператор Радянського Союзу, режисер, продюсер, архітектор, письменник-публіцист і філософ Андрій Карпов.
Як згадує продюсер, Карпов зняв практично всі фільми і кліпи групи "Ласковый май", серед яких «Почем нынче ласковые».
"На початку 90-их років його операторські роботи перевершили всі наявні рейтинги", - зазначив Разін.
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Також у своєму пості Андрій розповів про причини смерті режисера. Виявляється той помер від серцевого нападу.
Далі Разін висловив співчуття від групи і від себе особисто родині режисера - дружині, Ніні, і його синам Андрію, Миколі й Петру.
"Тримайтеся. Це - непоправна втрата для групи "Ласковый май" і всього російського телебачення", - написав Разін.
За словами продюсера, на знімках були відображені учасники групи "Ласковый май", а на задньому плані можна помітити ще живого Андрія. Як повідомив Разін, оператор ніколи не відходив від колективу.
"Царство йому небесне. Він був дійсно дуже хорошою людиною", - зазначив Разін.
В кінці продюсер додав, що Карпов останнім часом працював над книгою. Разін разом з родиною планує її завершити, щоб ту побачив світ.
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