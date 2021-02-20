Людину вже не повернеш

Продюсер групи "Ласковый май" Андрій Разін розповів про велику трагедію

Музичний продюсер розкрив деталі біди, що сталася, пише Politeka.net. Про це він розповів у своєму Instagram.

Так, за словами Разіна, 20 лютого на 66 році життя помер найкращий оператор Радянського Союзу, режисер, продюсер, архітектор, письменник-публіцист і філософ Андрій Карпов.

Як згадує продюсер, Карпов зняв практично всі фільми і кліпи групи "Ласковый май", серед яких «Почем нынче ласковые».

"На початку 90-их років його операторські роботи перевершили всі наявні рейтинги", - зазначив Разін.

Також у своєму пості Андрій розповів про причини смерті режисера. Виявляється той помер від серцевого нападу.

Далі Разін висловив співчуття від групи і від себе особисто родині режисера - дружині, Ніні, і його синам Андрію, Миколі й Петру.

"Тримайтеся. Це - непоправна втрата для групи "Ласковый май" і всього російського телебачення", - написав Разін.

За словами продюсера, на знімках були відображені учасники групи "Ласковый май", а на задньому плані можна помітити ще живого Андрія. Як повідомив Разін, оператор ніколи не відходив від колективу.

"Царство йому небесне. Він був дійсно дуже хорошою людиною", - зазначив Разін.

В кінці продюсер додав, що Карпов останнім часом працював над книгою. Разін разом з родиною планує її завершити, щоб ту побачив світ.

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