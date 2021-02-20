Олександра Нетесу, який сів в авто до незнайомця, шукають вже третій день
Інцидент стався в Дніпрі, пише місцеве видання "Наше місто". 18 лютого рано вранці 20-річний Олександр викликав машину через мобільний додаток для пошуку попутників BlaBlacar. За півгодини до виїзду, водій авто подзвонив хлопцеві і сказав, що вже чекає його в машині на Слобожанському проспекті біля торгового центру "Наша правда".
Як згадує батько зниклого, Олександр сів у машину приблизно о 5:47. Він сам про це написав своїй дівчині, з якою в цей момент спілкувався в месенджері. Через 22 хвилини хлопець перестав їй відповідати. Батьки стверджують, що розрядитися телефон сина ніяк не міг, так як всю ніч лежав на зарядці. О восьмій годині ранку мама знову спробувала зв'язатися з Олександром, але трубку ніхто так і не підняв.
Рідні не знають, куди і навіщо прямував хлопець в таку ранню годину. Розчавлені горем і невідомістю батьки благають про допомогу, надавши прикмети сина:
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- вік 20-25 років;
- русяве волосся;
- зріст близько 180-185 сантиметрів;
- на тілі багато татуювань;
- на хлопцеві була шапка сірого кольору, чорна куртка до колін, джинси чорного кольору і чорні черевики.
Раніше ми розповідали про те, що в Києві 8 лютого безслідно пропала жінка, яка напередодні народила сина. Також вдома на неї чекає 12-річна донька.
"Увага! Розшук! Зникла: Попова Катерина Вікторівна. Вік: 38 років. Зріст: 164 см. Статура: Худорлява. Волосся: каштанове", - йдеться в повідомленні волонтерів.
Відзначається, що зникла була одягнена в чорну куртку довжиною до колін, сіру шапку, світлий шарф, зелені штани й коричневі чоботи.
Нагадаємо, красуня у формі зникла і більше тижня не виходить на зв'язок: рідні та товариші по службі просять про допомогу в пошуках
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