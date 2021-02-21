Відомі моделі Сінді Кроуфорд і Наомі Кемпбелл показали ефектні образи

На першому фото Сінді і Наомі здалися в блискучих сукнях з вирізами і відкритими плечима. Моделі обіймали один одного, розбурхуючи своєю красою. На другому кадрі дівчата були зовсім молодими, позуючи в міні-сукнях. Але найбільше привернув увагу останній знімок, де моделі були на подіумі в прозорих нарядах, які ледве приховали пікантні місця красунь. Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку знаменитості.

"З Днем Народження Сінді. Я дорожу нашими дружніми роками, нехай цей день принесе більше благословень", - написала Наомі, звертаючись до подруги.

Фанати поставили понад 42 тисячі лайків і написали коментарі:

"Богині", "щасливо, дорога", "з днем Народження", "З днем народження", "Сінді чудова", "дві легенди і дві найкрасивіші жінки на світі", "тоді застав мене плакати", "богиня моделювання", "Привіт Сінді, моя улюблена модель", "Легендарні супермоделі, з днем народження".

Ми писали, що супермодель Сінді Кроуфорд, яка завоювала славу в 90-ті, здалася в незвичайному сільському образі.

У такому образі модель позувала посеред комори на підлозі, покритому соломою. Дівчина залишила ногу в сторону, так що так повністю оголилася, проте поділ все одно приховав пікантні місця.

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