Погода в Україні 22 лютого здивує черговими температурними перепадами
Як пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, новий тиждень почнеться з потепління в західних регіонах і мокрого снігу на Сході.
Так, у західних областях вдень очікується плюсова температура. Стовпчики термометра прогріються до 6-8 градусів тепла. Опадів не очікується.
У центральних областях буде трохи прохолодніше, але сухо. Вдень температура там підніметься до 3-6 градусів тепла. Вночі все ще буде невеликий мороз - до -3 градусів.
У Південному регіоні буде сонячно і сухо. Жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей нарешті зможуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі, які не будуть затьмарені постійними опадами.
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А ось східним регіонам не пощастить. Там очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Торкнеться негода і Сумську область, де опади очікуються і вдень, і вночі. Температура повітря у східних областях коливатиметься в районі 2-4 градусів тепла. Вночі можливий невеликий мінус. Варто відзначити, що вже через день в східних регіонах очікується сильний мороз. Температура різко опуститься, йтиме сніг.
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