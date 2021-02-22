Погода в Україні 22 лютого здивує черговими температурними перепадами

Як пише Politeka.net з посиланням на Укргідрометцентр, новий тиждень почнеться з потепління в західних регіонах і мокрого снігу на Сході.

Так, у західних областях вдень очікується плюсова температура. Стовпчики термометра прогріються до 6-8 градусів тепла. Опадів не очікується.

У центральних областях буде трохи прохолодніше, але сухо. Вдень температура там підніметься до 3-6 градусів тепла. Вночі все ще буде невеликий мороз - до -3 градусів.

У Південному регіоні буде сонячно і сухо. Жителі Одеської, Херсонської та Миколаївської областей нарешті зможуть насолодитися прогулянками на свіжому повітрі, які не будуть затьмарені постійними опадами.

А ось східним регіонам не пощастить. Там очікуються опади у вигляді дощу та мокрого снігу. Торкнеться негода і Сумську область, де опади очікуються і вдень, і вночі. Температура повітря у східних областях коливатиметься в районі 2-4 градусів тепла. Вночі можливий невеликий мінус. Варто відзначити, що вже через день в східних регіонах очікується сильний мороз. Температура різко опуститься, йтиме сніг.

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