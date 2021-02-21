Україна повертається до адаптивного карантину, який передбачає поділ країни на чотири зони
Як відомо, 17 лютого Кабінет Міністрів прийняв рішення повернутися до адаптивного карантину, який практикувався в країні влітку, пише «РБК-Україна». Вже 24 лютого, вся країна буде поміщена в «жовту зону». Далі все буде змінюватися в залежності від кількості зареєстрованих нових випадків хвороби. Якщо регіон покаже хорошу динаміку, його переведуть в "зелену" зону, де практично немає обмежень.
З 24 лютого в областях діятимуть обмеження «жовтої зони». Правда, обмеження зони були трохи пом'якшені. Кафе і ресторанам дозволять працювати до півночі, а на футбольні матчі нарешті запустять глядачів (не більше 50% місць).
Проте вже відомо, що Івано-Франківська область перейде в «червону» зону до старту адаптивного карантину. Це пов'язано з тим, що в регіоні зафіксовано новий спалах хвороби. Область функціонуватиме за правилами "червоної" зони з понеділка, 22 лютого. У регіоні вже розгортають карантинні блокпости і вводять особливий режим в'їзду і виїзду з області.
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Додамо, що в Україні за останню добу виявлено 4489 нових хворих коронавірусом.
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