Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, похвалилася бронзовим тілом

Зірку можна назвати справжньою королевою засмаги, пише Politeka.net. Тіло красуні світиться зсередини, завдяки рівному шоколадному відтінку.

Ідеальними "бронзовими" принадами гріх не похвалитися в найвідвертіших нарядах, а шанувальники із захопленням згадують такі образи.

Так, в одній з фан-груп з'явилося фото, на якому Кім позувала в купальнику кольору "капучино". Глибоке декольте мало не оголювало пишний бюст. Тонка тканина обтягнула форми, через що самі стали видні найінтимніші деталі.

Шкіра красиво сяяла і притягувала погляд.

Модель прийняла спокусливу позу, виставивши оголене стегно.

Кардашьян розпустила довге хвилясте волосся, що прикривало частину грудей.

Красиві очі й пухкі губи виглядали неймовірно.

За кілька годин пост зібрав понад 500 лайків і багато коментарів. Моделі написали масу компліментів, які вона заслуговує.

"Таке сяйво тіла - заздрю", - написала одна з фанаток.

Відзначимо, Кім Кардашьян застосовує кілька хитрощів для ідеального загару.

Зірка часто використовує засоби для автозасмаги з морськими й органічними екстрактами.

Щоб поліпшити гарний тон шкіри модель, використовує темні відтінки. Шкіра набуває насиченого бронзового кольору.

Однак ідеальний загар неможливий без здорової шкіри, тому варто пити більше води, їсти свіжі овочі і фрукти (особливо, шпинат і рукколу), а також перед нанесенням автозасмаги використовувати скраб, щоб видалити омертвілі клітини.

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