Сумна новина шокувала українців - експерти розкопали бліндаж після пожежі з тілами жертв

Трагедія сталася в районі Донецького аеропорту з військовими 58-ї окремої мотопіхотної бригади. 22 лютого під час розборок конструкцій згорілого бліндажу були виявлено тіла двох військовослужбовців, третя жертва - з опіками 90% тіла померла вже в лікарні. Про це передає Politeka.net з посиланням на сторінку бригади в соцмережі Фейсбук.

Попередньо встановлено, що пожежа в бліндажі спалахнула о 4 годині ранку 20 лютого. Одному з загиблих було вього 22 роки. Ідентифікацію двох інших проведуть після ДНК експертизи.

Зазначається, що за даним фактом проводиться перевірка військовою службою правопорядку ЗС України та внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Пізніше стало відомо ім'я 22-річного хлопця, який помер в опіковому центрі. Про це повідомили в групі "АТО-Майдан-Кременчук" у соцмережі фейсбук.

"І знову Кременчуку доведеться прощатися зі своїм бійцем. Сьогодні на Маравейнику під ДАПом розкопали згорілий бліндаж, в якому знайшли обгорілі тіла двох наших воїнів. На жаль, серед них і 22-річний кременчужанин Микола Лебідь. Протягом 2-3 днів ще працюватиме комісія зі встановлення ДНК, а вже ближче до вихідних Кременчук знову буде в жалобі за своїм воїном, за своїм захисником, за сином України Миколою Лебедем. Царство Небесне, співчуття рідним, друзям. Слава Героям!", - йдеться в повідомленні.

Українці висловлюють співчуття у коментарях:

"Шкода... дуже"

"Вічна пам'ять, побратими"

"Це просто жах!!!"

"Коли це закінчиться? Це наші діти!"