Астролог Павло Глоба назвав знаки зодіаку, яких чекає успішний період до кінця лютого

За словами фахівця, серед щасливчиків виявилися чотири представники зодіакального кола, передає Slovofraza.

Овен

Останній тиждень лютого стане для вас вдалим часом для постановки нових цілей і в цілому для виконання бажань. Глоба запевняє, що Овнам не потрібно проявляти активність на любовному фронті попри те, що 25 і 26 стануть ідеальними для цього днями. За словами астролога, представникам цього знака Зодіаку потрібно проявити себе в чомусь новому для того, щоб помножити свої фінанси.

Скорпіон

Народжені під цим знаком Зодіаку, які зараз в пошуках другої половинки, варто зайнятися своєю зовнішністю — оновити гардероб, зробити нову зачіску. Це ідеальний час для переведення відносин на новий рівень.

Водолій

Для представників цього знака Зодіаку настає час великих змін. Попри прийдешнім проблемам у фінансовій сфері, Водоліїв чекає успіх в любові. Спеціаліст рекомендує більше часу проводити в рідних стінах, з близькими людьми, з другою половинкою.

Риби



Народженим під цим знаком Зодіаку належить "збирати вершки" під кінець зими. Глоба зазначає, що найуспішнішими для вас стануть 22, 23 і 24 лютого. Вас чекає великий успіх в спілкуванні і побудові відносин. Водночас астролог радить бути уважніше з фінансами, оскільки є шанс грошових втрат.

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