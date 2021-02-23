Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон вразила красою в сукні
Шикарна блондинка з'явилася в чорному вбранні з прозорими вставками, пише Politeka.net. Такий образ не може залишити байдужим.
Хілтон постала на фото в красивій сукні. Напівпрозора тканина обтягнула груди, тонку талію і плоский живіт.
Груди моделі піднялися в чорній білизні і виглядали заворожуюче.
Тонкі смужки на плоскому животі підкреслювали його і робили силует стрункішим.
Горе прийшло в сім'ю ексчоловіка Корольової Ніколаєва, що відомо: "Моторошно це писати, але..."
Полякова після скандалу з Кароль і Камалією познущалася з Остапчука: "На посаду нового коня"
Велика біда в Одесі, тіло підлітка знайдено на сходах: трагічні кадри і подробиці
Чоловік Сумської Борисюк раптово "підняв" руку на дружину, кадри: "Боже, Віталій, я боюся вас"
Дружина Євгена Кошового розкрила деталі трагедії, яка назавжди змінила її життя: "Вбили в під'їзді..."
Пишна спідничка сиділа на Періс ідеально, як і оригінальний капелюшок на голові.
Блискучі сережки у вухах притягували погляд не менше ніж очі знаменитості. Вона відчинила губи й подивилася в камеру.
"Вона все про таємниці, пригоди і ризики. І її серце було диким і повним чарівництва. ✨ 🖤 ✨ ",- підписала знімок модель
За вісім годин пост зібрав понад 600 тисяч переглядів і багато коментарів, присвячених розкішній зовнішності зірки.
Раніше ми писали, що днями Періс Хілтон отримала пропозицію "руки й серця" від свого бойфренда підприємця Картера Реума.
Тепер пара готується до весілля.
Нагадаємо, Періс Хілтон народилася 17 лютого 1981 року в забезпеченій родині.
Прадід Періс - Конрад Хілтон - є засновником готельної імперії "Хілтон", а модель вважалася спадкоємицею його багатств.
Однак після низки скандалів, багатий родич передумав.
Зараз зірка-підприємниця, вона заробляє на парфумерії, одязі та взутті.
Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".
Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.
Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».