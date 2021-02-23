Відома американська модель і телеведуча Періс Хілтон вразила красою в сукні

Шикарна блондинка з'явилася в чорному вбранні з прозорими вставками, пише Politeka.net. Такий образ не може залишити байдужим.

Хілтон постала на фото в красивій сукні. Напівпрозора тканина обтягнула груди, тонку талію і плоский живіт.

Груди моделі піднялися в чорній білизні і виглядали заворожуюче.

Тонкі смужки на плоскому животі підкреслювали його і робили силует стрункішим.

Пишна спідничка сиділа на Періс ідеально, як і оригінальний капелюшок на голові.

Блискучі сережки у вухах притягували погляд не менше ніж очі знаменитості. Вона відчинила губи й подивилася в камеру.

"Вона все про таємниці, пригоди і ризики. І її серце було диким і повним чарівництва. ✨ 🖤 ✨ ",- підписала знімок модель

За вісім годин пост зібрав понад 600 тисяч переглядів і багато коментарів, присвячених розкішній зовнішності зірки.

Раніше ми писали, що днями Періс Хілтон отримала пропозицію "руки й серця" від свого бойфренда підприємця Картера Реума.

Тепер пара готується до весілля.

Нагадаємо, Періс Хілтон народилася 17 лютого 1981 року в забезпеченій родині.

Прадід Періс - Конрад Хілтон - є засновником готельної імперії "Хілтон", а модель вважалася спадкоємицею його багатств.

Однак після низки скандалів, багатий родич передумав.

Зараз зірка-підприємниця, вона заробляє на парфумерії, одязі та взутті.

Нагадаємо, що Періс Хілтон без сорому встала в пікантну позу в екстремальному міні: "Ух, пустунка".

Як повідомляла Politeka, безсоромна Періс Хілтон в дірявому бікіні розбурхала ефектною позою.

Також Politeka писала, що зухвала Періс Хілтон повністю роздяглася, прикривши принади квітами: "справжня фея».