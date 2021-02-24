Відома модель і співачка Тетяна Котова, колишня солістка групи "ВІА Гра", блиснула фігурою в білизні
Зірка вразила формами в спокусливому вбранні, пише Politeka.net.
Артистка постала в одній білосніжній мереживній білизні. Ліфчик підняв спокусливі об'єми, тримаючись на тонких бретельках.
Також артистка була в тонких мереживних трусиках, що обтягнули її струнку талію. Виріз з боків оголив пружні сідниці.
Модель розпустила довге волосся, і закрила очі, притиснувши до підборіддя бутон ніжної троянди.
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"Дорогі чоловіки! З днем захисника!😌 Будьте мужніми в думках, словах і вчинках, щоб можна було вам довірити найніжніші і тендітні почуття. 💕", - написала співачка.
До слова, 23 лютого в Росії відзначається День захисника Вітчизни.
За чотири години пост зібрав понад 10 тисяч лайків і багато коментарів:
"Спасибі дорога Танюша, дуже приємно за теплі слова привітання всіх чоловіків. 👏👏👏😍😍😍😍😍🙌🙌🏼🙌🏼🙌🏼🔥", "Ухххх😍краса то яка ❤️🔥 🔥 🔥", "спасибі велике, Тетяно! Ви шикарна і красива жінка!😍🔥🤗🙌🥳❤️", "Твоя фігура це просто окремий вид мистецтва 😍", "Тетяна, ви супер😍 спасибі", "це фотографія зробила мій день", " Танюшо, ти прекрасна як завжди, шикарне привітання!!!😍 😍 😍 🔥 🔥 🔥 ", "Шикарна фотографія, Танечко, ти чудова, приєднуюся до привітань всіх чоловіків 🎉🎉🎉🎊🎊🎊👍👍👍", "дуже ніжне фото, для нас в день свята, саме те😍❤️".
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