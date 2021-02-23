Поїзд з нафтопродуктами зійшов з рейок і вибухнув недалеко від житлових будинків

Масштабна НП сталася 23 лютого в американському місті Камерон, штат Техас. Там поїзд, що перевозив бензин та інші хімічні речовини, зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Про це повідомили місцеві ЗМІ з посиланням на представника офісі шерифа.

Як розповіли правоохоронці, вантажний склад врізався в тягач з причепом. Через це загорілися три цистерни з паливом, після чого прогримів вибух. На місці події спалахнула масштабна пожежа, а навколишній простір затягнуло чорним димом.

Жителів з найближчих будинків довелося терміново евакуювати.

Повідомляється, що в результаті НП жертв не було – водій вантажівки і машиніст поїзда не постраждали.

Пожежники продовжують ліквідувати масштабне загоряння, проте рятувальники підкреслюють, що загрози місцевому населенню немає.

Раніше ми писали, що 21 лютого о 03.27 до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Космічній, 8-Б, у Дніпровському районі столиці.

Борючись з вогнем, рятувальники вивели на свіже повітря 50 осіб, так як горіння супроводжувалося значним задимленням. Згодом, після випуску диму, мешканці гуртожитку змогли повернутися до будівлі.

Нагадаємо, у Києві полум'ям охопив гуртожиток: півсотні людей опинилися в небезпеці, подробиці НП.

Як повідомляла Politeka, на згарищі знайшли тіло: моторошна пожежа сколихнула Одещину, рятувальники не встигли, фото.

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