Під Офісом президента України відбулися сутички поліції з протестуючими активістами

Заворушення сталися на Банковій ввечері у вівторок, 23 лютого. Так, біля будівлі Офісу президента зібралися люди, незадоволені вироком у справі Сергія Стерненка, якого раніше Одеський суд засудив до 7 років в'язниці у справі про викрадення людини і насильство, небезпечне для життя і здоров'я людини.

Порядок на Банковій охороняла поліція і Нацгвардія. У якийсь момент між ними і протестувальниками виникли сутички. Як повідомляє Телеграм-канал PavlovskyNews, у правоохоронців кинули запалений фаєр.

Силовики пробували відтіснити протестувальників, однак це призвело тільки до ескалації конфлікту. Люди почали закидати правоохоронців усім, що потрапляло під руки, а силовики у відповідь застосували сльозогінний газ.

Зазначалося, що протестувальники намагалися зривати з правоохоронців шоломи, а потім спалили отримані трофеї.

У Телеграм-каналах повідомляють, що серед протестувальників є постраждалі. Так, в мережі з'явилося відео з хлопцем, якому розбили голову. Всього за останніми даними відомо про чотирьох постраждалих серед протестувальників і близько 10 серед нацгвардійців.

У якийсь момент протестувальники забралися на дах прохідної Офісу президента. Правоохоронці знімали їх з будівлі, а одна людина зістрибнула сама.

Як повідомляє Телеграм-канал "Легітимний", поліцейські розпилили вогнегасник, через що в натовпі стало важко дихати.

Станом на 21:45 сутички з силовиками не вщухали. При цьому, Офіс президента поки також не відреагували на ситуацію.

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