Глава Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге повідомив, коли закінчиться пандемія коронавірусу
Про це він сказав в інтерв'ю данському телеканалу DR.
Клюге вважає, що це пандемія коронавірусу закінчиться на початку 2022 року.
"Найгірший сценарій позаду. Ми знаємо про вірус більше в порівнянні з 2020 роком, коли вірус тільки почав поширюватися», — заявив глава Європейського регіонального бюро.
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При цьому Клюге зазначив, що вірус продовжить своє поширення, проте необхідності у жорстких обмеженнях вже не буде. При цьому він зазначив, що точний результат подій визначити поки не можна.
Ханс Клюге також сказав, що нові мутації коронавірусу є нормою, оскільки вірус намагається адаптуватися до людини. При цьому він зазначив, що ВООЗ уважно стежить за новими мутаціями і в разі необхідності існуючі вакцини будуть під них адаптовані.
Зазначимо, станом на ранок 24 лютого загальна кількість випадків зараження коронавірусу в світі досягла 112 093 790. Про це свідчать дані Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джонса Хопкінса (США).
Кількість жертв інфекції збільшилася до 2 485 264, за час пандемії одужали 63 281 007 пацієнтів.
Найбільше підтверджених випадків зараження COVID — 19 зафіксовано в США-28 259 488. Далі йдуть Індія — 11 016 434 і Бразилія-10 257 875. У першу десятку також входять Великобританія — 4 146 756, Росія-4 142 126, Франція, Іспанія Італія, Туреччина, Німеччина.
Лідерами за кількістю жертв є США - 502 594, Бразилія — 248 529, Мексика — 181 809, Індія — 156 463, а також Великобританія — 121 536 та Італія — 96 348.
В Україні станом на ранок 24 лютого зафіксовано 5850 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від 19 померли 152 людини, ще 3645 одужали. Було проведено 79 538 тести.
Всього в Україні зафіксовано 1 317 694 випадків зараження коронавірусом.
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