Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, показала фігуру в прозорій сукні
Спокусниця демонструє свої знамениті форми у відвертих нарядах без сорому, пише Politeka.net. Кожне фото красуні викликає захват у її шанувальників.
Цього разу в одній з фан-груп опублікували архівне фото, в якому Кім з'явилася в прозорій сукні.
Модель позувала в коридорі, виставивши ніжку з довгого розрізу. Напівпрозоре плаття сяяло через безліч стразів. З глибокого декольте виставився пишний і оголений бюст. Модель підібрала тканину з боків, щоб випадково не показати зайвого.
Спокусливі об'єми виднілися крізь наряд, але при цьому найінтимніші частини були заховані від поглядів.
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Пишні груди, тонка талія і знамениті стегна брюнетки - її фігура для багатьох стала еталоном, до якого прагнуть.
Розпущене довге волосся і шпилька біля обличчя стали відмінним завершенням образу.
"Кім Кей вбиває 💋", - написали автори поста.
За годину пост зібрав всього кілька лайків і трохи коментарів. Користувачі мережі написали багато компліментів фігурі зірки.
"Неземна", - написав один з шанувальників.
Нагадаємо, Кім Кардашьян готується до розлучення з репером Каньє Вестом, з яким пробула в шлюбі сім років.
Раніше ми писали, що Кім Кардашьян в одному з інтерв'ю зізналася, що почала робити ін'єкції в сідниці. Зірка розповіла, що лікар їй нібито порадив робити "уколи краси" через псоріаз.
За словами фахівця, дози кортизону могли зменшити біль і розгладити шкіру. Таким чином, Кім хотіла прибрати "вм'ятини" на сідницях, які утворилися через застосування ліків.
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