Погода в Україні 25 лютого здивує українців різким потеплінням
Як повідомляє Politeka.net, весна настане раптово, всього через пару днів після сильних морозів у східних областях. Як повідомляється на офіційному сайті Укргідрометцентру, потепління буде просуватися із Заходу в східні області.
Так, у західних регіонах у четвер очікується неймовірна погода. Температура повітря прогріється до 10-16 градусів тепла. Опадів не передбачається. В цілому, буде сонячно і тепло. Найбільший стрибок температури очікується в Івано-Франківській області.
У центрі температура буде відчутно нижче. Вдень у центральних областях очікується до 6-8 градусів тепла. Опадів не передбачається. Вночі температура може опуститися до 0 градусів.
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У південних областях 25 лютого теж настане весна. Вдень температура повітря підніметься до 9-13 градусів. Винятком стане Херсонська область, де буде значно холодніше – до 2-4 градусів тепла.
У східних областях буде найхолодніше. Вдень у цих регіонах температура коливатиметься в районі -1 + 3 градусів, а вночі похолодає до 6-13 градусів морозу.
Таким чином, весна настане тільки на половині території України. Втім, вже через кілька днів потепління має дійти і до Сходу.
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