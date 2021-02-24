Стало відомо, які ціни на газ очікувати у березні 2021 року. З'ясувалося, що більшість українських компаній продають газ по 6,99 гривень за кубометр, але є тарифи нижче. Про це говорять дані на сайтах постачальників, пише РБК .

Так, вісім компаній, серед яких "Нафтогаз", встановили ціни від 6,70 гривень до 6,97 гривень за кубометр. Зокрема, зазначена компанія продає газ по 6,86 грн / куб. м з ПДВ і без урахування вартості розподілу (доставки).

Вартість державної компанії не змінилася в порівнянні з січнем і лютим.

Інші постачальники (включаючи обласні газзбути, афілійовані з облгазами) пропонують купувати газ по 6,99 гривень за кубометр.

Варто зазначити, що раніше Кабмін прийняв постанову про обмеження ціни на газ для населення протягом лютого-березня 2021 року на рівні 6,99 гривень за кубометр.

Пізніше стало відомо, що більшість постачальників знизили тариф за січень заднім числом. Компанії встановили вартість на рівні граничної - 6,99 грн за кубометр. "Нафтогаз" знизив ціну на газ у січні також до 6,86 гривень за кубометр.

Раніше ми писали, що прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив - тарифи на газ в Україні незабаром зміняться.

Так, за словами глави Кабміну, відбудеться зниження тарифів на розподіл. Зокрема, НКРЕКП встановила максимальний тариф 1,79 грн. Для 13 компаній цей тариф вже почав діяти.

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