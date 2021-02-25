Це - Євген Горенко-реаніматолог з Черкас, Людмила Бойко-лікар мобільної бригади з Вінниці та ігор Кузін-лікар, який працює в ковідному відділенні в Чернігові", - повідомив Ляшко.

За його словами, всі почуваються добре і продовжують далі виконувати свою роботу.



"До місії бути першими поставилися, як до свого професійного обов'язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов'язані з хворобою", - підсумував головний санлікар України.