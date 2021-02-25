Стало відомо, як почуваються перші вакциновані в Україні
Як передає Politeka.net, про стан медиків розповів головний санітарний лікар України Віктор Ляшко на своїй сторінці в Facebook.
"Поспілкувався телефоном з медичними працівниками, які вакцинувалися першими.
Це - Євген Горенко-реаніматолог з Черкас, Людмила Бойко-лікар мобільної бригади з Вінниці та ігор Кузін-лікар, який працює в ковідному відділенні в Чернігові", - повідомив Ляшко.
За його словами, всі почуваються добре і продовжують далі виконувати свою роботу.
"До місії бути першими поставилися, як до свого професійного обов'язку, адже як ніхто розуміють і щодня бачать ризики, пов'язані з хворобою", - підсумував головний санлікар України.
Відзначимо, що в Харківську область також надійшла перша партія вакцини від коронавірусу CoviShield. Регіон отримав 30 400 доз препарату, першими щеплення робитимуть медикам.
Вакцинація почалася і в столиці.
Першим щеплення отримав завідувач відділенням реанімації інтенсивної терапії для інфекційних хворих Олександрівської лікарні Олексій Куценко.
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