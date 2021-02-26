Популярна модель, бізнесвумен і блогер, Кім Кардашьян, показала, як приймає душ

Зірка постала у відвертому образі, вразивши розмірами в білизні, пише Politeka.net.

Модель не соромиться демонструвати форми, якими пишається. Користувачі мережі згадують образи красуні у своїх фан-акаунтах.

Цього разу модель на фото постала під душем. Красуня показала свої груди в білизні майже тілесного кольору. Крапельки струмували по тілу, створюючи пікантний образ.

Пишні форми красиво виглядали в мокрій білизні і, здавалося, могли вискочити.

Завершили образ кілька блискучих кілець на пальцях і сережки у вухах.

Красуня прибрала волосся, до слова, білого кольору. Кім зробила макіяж з акцентом на красиві очі - чорні стрілки додали погляду якоїсь зухвалості.

Знаменитість відкрила пухкі губи і подивилася в камеру.

За шість годин пост зібрав кілька сотень лайків і багато коментарів. Користувачі мережі писали в бік красуні багато приємних повідомлень.

"Моя королева, Кім", - написав один з шанувальників.

Відзначимо, що Кім Кардашьян володіє четвертим-п'ятим розміром грудей. При цьому зірка стверджує, що ніколи не робила маммопластику.

Зірка каже, що вже в підлітковому віці у неї був другий-третій розмір. Але надалі він збільшився до четвертого-п'ятого.

Після пологів Кім Кардашьян намірялася зробити підтяжку. Можливо, у 2015 році, коли вона народила другу дитину, вона все ж зробила цю операцію і збільшила бюст.

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