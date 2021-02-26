Заступник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко звернувся до українців з важливою заявою

Про це він повідомив у четвер ввечері в ефірі програми "Право на владу" на телеканалі 1+1.

Геращенко закликає всіх учасників акції на підтримку одеського активіста Сергія Стерненка дотримуватися мирного характеру протесту, без застосування насильства.

"Я закликаю всіх, хто буде мітингувати в суботу: будь ласка, приходьте мирно, не нападайте на поліцейських. Ми не будемо давати можливість спровокувати правоохоронні органи. Зараз часи не Януковича і Захарченка. Поліція - з народом, вона буде захищати громадський спокій, а не використовуватися для нападу на мирних протестувальників", - заявив Геращенко.

Відзначити. його заява викликала бурхливу реакцію українців.

"А квіточки вам не подарувати ще?",» Нехай поліція заарештує всіх бариг і згону їх на стадіон, якщо вона з народом«, " якщо поліція з народом, то тоді нехай теж мітингує разом з народом! Логічно?", "Нападати не будуть а зроблять просте фізичне зауваження", " Люди поліцаїв не чіпатимуть, поки ті самі не нападуть. Так було завжди", " це треба буде подивитися, з ким поліція», «у "папіредніка" поліція теж була з народом, в Білорусі і рабсее вона теж з народом», - пишуть в мережі.

Нагадаємо, 23 лютого Приморський районний суд Одеси визнав одеського активіста Сергія Стерненка винним у викраденні людини і засудив його до 7 років і 3 місяців ув'язнення і конфіскації половини майна. Вирок виніс суддя Попревич-уродженець Донецька, який раніше встановив біля свого будинку бюсти Леніна і Сталіна.

Стерненка вивезли із зали суду і повинні були доставити в СІЗО. Адвокати просять перевести його до Києва, побоюючись нападу на свого підзахисного.

Увечері в різних містах відбулися акції на підтримку Стерненка. У Києві акція пройшла біля будівлі офісу Президента, між протестувальниками та правоохоронцями сталися сутички.

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