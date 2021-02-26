У платіжках за газ українцям збільшили суми через "температурні коефіцієнти" , при цьому деяким додаткові обсяги порахували тричі

Про це повідомляє консультаційний центр для населення "ГазПравда".

Так, перший раз температурний коефіцієнт враховується в тарифі на розподіл газу. Другий раз - на цей же обсяг в оплаті за сам газ. Третій раз цей коефіцієнт нараховується автоматично самими газовими лічильниками, які мають термокомпенсацію або так зване "директивне приведення" до стандартних умов.

Щоб не заплатити зайвого, споживачам рекомендують перевірити, чи встановлений у вас лічильник з термокомпенсацією або «директивним приведенням» до стандартних умов. Якщо так - ви маєте право вимагати від облгазів компенсації переплат.

Якщо на лічильнику є ось такі позначки, виділені червоним - » ТБ = 0 ° С «або» Тб = 15 ° С«, або у типорозміру є буква» Т", значить у вас лічильник з термокомпенсацією.

Якщо виявите, що немає такого лічильника, перевірте свій Особистий кабінет на сайті Вашого облгазів. Там має бути десь такий запис» лічильник з елементами температурної компенсації " або подібний.

Якщо ж замість таких написів буде значиться, наприклад:» в опалювальному приміщенні на відстані не більше 0,5 м від входу газопроводу«,» в опалювальному приміщенні на відстані більше 0,5 м і менше 1,5 м від входу газопроводу«,» зовні приміщення на відстані менше 1 м від виходу газопроводу«," зовні приміщення на відстані більше 1 м від виходу газопроводу " або подібне, значить нудно домагатися коригування обсягу споживання. Це можна зробити, звернувши про облгаз. Постачальник зобов'язаний знизити плату за газ.

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