Голлівудську актрису Ніколь Кідман вдарили по обличчю
Про інцидент розповів чоловік зірки Кіт Урбан, повідомляє The Independent.
Все сталося у Сіднейському оперному театрі.
"Я озирнувся і побачив, що кілька людей встали, і подумав:"О, я теж встаю". А потім чоловік позаду мене просто вдарив Нік програмою вистави", - розповів чоловік артистки.
Кідман серйозно не постраждала.
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Урбан хотів заступитися за дружину, але швидко передумав і вирішив не посилювати ситуацію.
Як пізніше з'ясувалося, в Сіднейському оперному театрі стоячі овації заборонені. Саме порушення цього правила і вивело з себе сидячого позаду зоряної пари фаната опери.
В події довелося розбиратися поліції.
Відзначимо, що в жовтні 2013 року шлюб Кідман і Урбана був на межі розлучення. Про складнощі в родині повідомив сам кіт.
За словами артиста, його робота стала негативно впливати на їх з Ніколь шлюб. Проте, подружжя зуміло пережити кризу.
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