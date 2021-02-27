Голлівудську актрису Ніколь Кідман вдарили по обличчю

Про інцидент розповів чоловік зірки Кіт Урбан, повідомляє The Independent.

Все сталося у Сіднейському оперному театрі.

"Я озирнувся і побачив, що кілька людей встали, і подумав:"О, я теж встаю". А потім чоловік позаду мене просто вдарив Нік програмою вистави", - розповів чоловік артистки.

Кідман серйозно не постраждала.

Урбан хотів заступитися за дружину, але швидко передумав і вирішив не посилювати ситуацію.



Як пізніше з'ясувалося, в Сіднейському оперному театрі стоячі овації заборонені. Саме порушення цього правила і вивело з себе сидячого позаду зоряної пари фаната опери.

В події довелося розбиратися поліції.

Відзначимо, що в жовтні 2013 року шлюб Кідман і Урбана був на межі розлучення. Про складнощі в родині повідомив сам кіт.

За словами артиста, його робота стала негативно впливати на їх з Ніколь шлюб. Проте, подружжя зуміло пережити кризу.

Нагадаємо, як виглядали Анджеліна Джолі, Дженніфер Еністон, Ніколь Кідман та інші зірки на своїх перших зйомках: топ несподіваних фото.

Як повідомляла Politeka, 53-річна Ніколь Кідман вперше розповіла про важку хворобу, рак нікого не щадить: "шкодую про те, що..."

Також Politeka писала, що Ніколь Кідман показала, якими красунями виросли її дочки:»на це можна дивитися вічно".



