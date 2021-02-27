У центрі Києва проходять масові протести
Як передає Politeka.net, люди прямують до офісу генпрокурора України.
Незадоволені вироком у справі Сергія Стерненка, запалили фаєри, а площу під Верховною Радою огорнув густий дим.
Колона рухається від офісу президента, де і почався протест. Конфліктів і сутичок з правоохоронця поки не спостерігається.
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На опублікованих кадрах видно, як люди, під гучну музику прямують до офісу генпрокурора.
За підрахунками журналістів, у протесті бере участь більше тисячі осіб.
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